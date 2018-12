Slovenski novorojenček naj bi živel do leta 2100, hrvaški tri leta manj, somalski le do leta 2077

1. januarja se bodo družine po vsem svetu razveselile številnih Aleksandrov, pa tudi Oliverjev, Sofij, Lucasov, Liamov in Helen, ki sodijo med pogostejša imena v številnih državah sveta. Kot pravijo pri Unicefu, se bo več kot polovica vseh rojstev na svetu zgodila v osmih državah – Indiji (69.944), na Kitajskem (44.940), v Nigeriji (25.685), Pakistanu (15.112), Indoneziji (13.256), ZDA (11.086), Kongu (10.053) in Bangladešu (8.428).

Statistika je izjemno žalostna. V 2017 je v 24 urah po rojstvu umrlo približno milijon novorojenčkov. 2,5 milijona novorojenčkov je umrlo pred dopolnjenim prvim mesecem. Žal je v večini primerov šlo za smrti, ki bi jih bilo mogoče preprečiti, to pa predstavlja kršitev pravice do preživetja, poudarjajo pri Unicefu, kjer pozivajo k ukrepom za reševanje življenj. "Rešimo lahko na milijone otroških življenj z vlaganjem v usposabljanje in opremljanje zdravstvenih delavcev, saj varen par rok ob porodu močno poveča preživetje novorojenčkov," pravi Tomaž Bergoč , izvršni direktor slovenskega Unicefa.

Novorojenček, ki bo rojen januarja 2019 v Sloveniji bo najverjetneje živel do leta 2100, medtem ko novorojenček v Somaliji najverjetneje ne bo živel dlje kot do leta 2077.

V zadnjih treh desetletjih je bil sicer dosežen izjemen napredek na področju preživetja otrok – število otrok, ki umrejo pred petim rojstnim dnem, se je več kot prepolovilo. Žal napredek na področju preživetja novorojenčkov precej zaostaja. Novorojenčki, ki umrejo pred dopolnjenim prvim mesecem življenja, predstavljajo 47 odstotkov vseh smrti otrok, mlajših od pet let.

Unicefova globalna kampanja Vsak otrok živ predlaga več ukrepov, med drugim stalno oskrbo s čisto vodo in električno energijo v zdravstvenih ustanovah, prisotnost usposobljenega zdravstvenega osebja pri porodih, zaloge zdravil in pripomočkov za preprečevanje in zdravljenje zapletov med nosečnostjo in v času poroda ter opolnomočene mlade, ki si želijo bolj kakovostno zdravstveno oskrbo.

Kakšna je pričakovana doba otrok, ki se bodo rodili na prvi dan novega leta?

"Glede na trenutno pričakovano življenjsko dobo naj bi novorojenčki, rojeni v Sloveniji na prvi dan novega leta, najverjetneje živeli do začetka 22. stoletja,"še praviBergoč. "Žal pa približno polovica vseh otrok na svetu, ki se bodo rodili v 2019, tega verjetno ne bo dočakala. Novorojenček, ki bo rojen januarja 2019 v Sloveniji, bo najverjetneje živel do leta 2100, medtem ko novorojenček v Somaliji najverjetneje ne bo živel dlje kot do leta 2077."

Če pogledamo še v nekaj drugih držav, hrvaški dojenčki, 104 naj bi našteli jutri, lahko po izračunih pričakujejo, da bodo živeli do leta 2097, v Franciji do leta 2102, v Sierri Leone le do 2072, v Španiji in Singapurju do leta 2103, v ZDA do 2099 in Rusiji do 2090.

Koliko novorojenčkov lahko na novega leta dan pričakujejo v posamezni državi in kakšna je njihova pričakovana doba, pa si lahko ogledate v priloženem dokumentu.