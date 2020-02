Otrok med počitnicami ne obremenjujmo z dejavnostmi, ki jih povezujejo s šolo

Zadnje proste dni uživa približno 144 tisoč učencev in dijakov iz osrednjega in zahodnega dela države, šolske klopi pa je za en teden zapustilo še preostalih 116 tisoč šolarjev. Otroci naj se med počitnicami spočijejo od šolskih obveznosti, pravi profesor didaktike na Filozofski fakulteti. To seveda ne pomeni, da posedajo v brezdelju, pač pa, da preživljajo čim več kakovostnega časa z družino.