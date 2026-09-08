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Slovenija

Otrok se je ujel v notranjost umetniške skulpture

Kozina, 08. 09. 2026 13.18 pred 19 minutami 1 min branja 0

Avtor:
Ne.M.
Otrok ujet v fontani

Na mestnem trgu na Kozini je otrok zlezel v notranjost umetniške skulpture fontane in ostal ujet v njej. Do nerodnega dogodka je prišlo med občinsko zabavo, ki se je prelevila v reševanje, pri čemer je pomagalo več kot deset gasilcev.

"Po pozivu ReCO Postojna so na intervencijo izvozili gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so s tehničnim posegom sprostili enega izmed stebrov fontane ter otroku omogočili izstop. V dogodku otrok ni bil poškodovan," so na Facebooku sporočili iz PGD Materija. Intervencijo so zaključili ob 20.45.

Na intervenciji je sodelovalo sedem gasilcev PGD Materija z enim vozilom (še štirje gasilci pa so bili v pripravljenosti v gasilskem domu) ter pet gasilcev ZGRS Sežana z dvema voziloma in policisti PP Kozina.

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Nesrečen dogodek se je zgodil med osrednjo zabavo ob občinskem prazniku na Mestnem trgu. Šlo je za zabavo s peno in milnico, kar naj bi prav spodbudilo takšen dogodek, je za časnik Večer pojasnil avtor fontane Dušan Erjavec. Otroci naj bi se igrali ob fontani, nakar pa se je eden od njih ujel vanjo. "Česa takega ni mogoče predvideti, tudi sam sem takoj pomagal gasilcem, saj ima fontana servisni steber, ki se ga je odstranilo in otroka nepoškodovanega rešilo," je še povedal za Večer.

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