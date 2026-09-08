Otrok se je ujel v notranjost umetniške skulpture

"Po pozivu ReCO Postojna so na intervencijo izvozili gasilci PGD Materija in ZGRS Sežana, ki so s tehničnim posegom sprostili enega izmed stebrov fontane ter otroku omogočili izstop. V dogodku otrok ni bil poškodovan," so na Facebooku sporočili iz PGD Materija. Intervencijo so zaključili ob 20.45.

Na intervenciji je sodelovalo sedem gasilcev PGD Materija z enim vozilom (še štirje gasilci pa so bili v pripravljenosti v gasilskem domu) ter pet gasilcev ZGRS Sežana z dvema voziloma in policisti PP Kozina.