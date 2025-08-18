Mladoletnik streljal na zaščiteno štorkljo, ki je mirno gnezdila

Mladoletnik na območju Štajerske je pred hišo streljal na belo štorkljo, ki je mirno gnezdila na drogu, je poročal E-Maribor. Mariborski policisti so seznanjeni z dogodkom in intenzivno zbirajo obvestila in dokaze zaradi suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zavarovanimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami po 344. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so potrdili na PU Maribor. Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do treh let oz. v primeru kvalificirane oblike tovrstnega kaznivega dejanja je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do petih let. Ker preiskava kaznivega dejanja še poteka, več informacij ne morejo podati.

"Na posnetku je razvidno, da je bila štorklja v času streljanja mirna in ni kazala nobenih znakov agresije ali ogrožanja. Strel iz zračne puške lahko povzroči hude poškodbe, vključno z notranjimi krvavitvami, zlomi ali poginom, tudi če posledice niso takoj vidne," pa so sporočili iz društva za zaščito živali AniMa. Dogodek so tudi uradno prijavili. Kot ocenjujejo, je takšno dejanje izraz popolnega nespoštovanja do živali in zakonodaje, pa tudi nevaren precedens, ki v družbi ustvarja toleranco do nasilja nad zavarovanimi vrstami. Kot dodajajo, je bela štorklja simbol sožitja človeka in narave ter pomemben del našega ekosistema: "Vsak napad na to vrsto ni le kršitev zakonodaje, temveč tudi napad na našo naravno dediščino in vrednote. Takšna dejanja je treba jasno obsoditi in zoper storilce izvesti vse zakonske ukrepe."

Bela štorklja je v Sloveniji strogo zavarovana vrsta. Po 5. členu uredbe je prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati te živali. Dodatno 14. člen Zakona o ohranjanju narave (ZON) določa, da je rastline ali živali prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga, ubijati, poškodovati, odvzemati iz narave ali vznemirjati. Po 344. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) je neupravičeno ubijanje ali poškodovanje zavarovane živali kaznivo dejanje, za katero je predvidena denarna kazen ali zaporna kazen do treh let.