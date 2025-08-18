Svetli način
Slovenija

Mladoletnik streljal na zaščiteno štorkljo, ki je mirno gnezdila

Ljubljana , 18. 08. 2025 11.34 | Posodobljeno pred 42 minutami

A.K.
Po spletu se je razširil posnetek, kako oseba, domnevno mladoletnik, iz Štajerske z zračno puško pred hišo strelja na štorkljo. A bela štorklja je v Sloveniji strogo zavarovana vrsta. Policija zato intenzivno zbira obvestila glede suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zavarovanimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami. Za tovrstno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do treh let.

Mladoletnik na območju Štajerske je pred hišo streljal na belo štorkljo, ki je mirno gnezdila na drogu, je poročal E-Maribor. Mariborski policisti so seznanjeni z dogodkom in intenzivno zbirajo obvestila in dokaze zaradi suma storitve kaznivega dejanja nezakonitega ravnanja z zavarovanimi prostoživečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami po 344. členu Kazenskega zakonika (KZ-1). Policisti bodo po vseh zbranih obvestilih zoper osumljenca podali kazensko ovadbo na Okrožno državno tožilstvo v Mariboru, so potrdili na PU Maribor.  Za navedeno kaznivo dejanje je predpisana kazen zapora do treh let oz. v primeru kvalificirane oblike tovrstnega kaznivega dejanja je predpisana kazen zapora od šestih mesecev do petih let. Ker preiskava kaznivega dejanja še poteka, več informacij ne morejo podati.

FOTO: Shutterstock

"Na posnetku je razvidno, da je bila štorklja v času streljanja mirna in ni kazala nobenih znakov agresije ali ogrožanja. Strel iz zračne puške lahko povzroči hude poškodbe, vključno z notranjimi krvavitvami, zlomi ali poginom, tudi če posledice niso takoj vidne," pa so sporočili iz društva za zaščito živali AniMa. Dogodek so tudi uradno prijavili. Kot ocenjujejo, je takšno dejanje izraz popolnega nespoštovanja do živali in zakonodaje, pa tudi nevaren precedens, ki v družbi ustvarja toleranco do nasilja nad zavarovanimi vrstami. Kot dodajajo, je bela štorklja simbol sožitja človeka in narave ter pomemben del našega ekosistema: "Vsak napad na to vrsto ni le kršitev zakonodaje, temveč tudi napad na našo naravno dediščino in vrednote. Takšna dejanja je treba jasno obsoditi in zoper storilce izvesti vse zakonske ukrepe."

Bela štorklja je v Sloveniji strogo zavarovana vrsta. Po 5. členu uredbe je prepovedano zavestno poškodovati, zastrupiti, usmrtiti, odvzeti iz narave, loviti, ujeti ali vznemirjati te živali. Dodatno 14. člen Zakona o ohranjanju narave (ZON) določa, da je rastline ali živali prepovedano namerno, brez opravičljivega razloga, ubijati, poškodovati, odvzemati iz narave ali vznemirjati. Po 344. členu Kazenskega zakonika (KZ-1) je neupravičeno ubijanje ali poškodovanje zavarovane živali kaznivo dejanje, za katero je predvidena denarna kazen ali zaporna kazen do treh let.

Solatko
18. 08. 2025 12.16
+1
Avto hiša Pušnik, danes sinko strelja in ubije štorkljo, jutri bo streljal v šoli na vaše otroke! Takoj v prevzgojni dom, drugače bo prepozno. Taki razvajeni mulci nimajo meja. doma pa orožje!
ODGOVORI
1 0
branko69
18. 08. 2025 12.15
+1
Res obžalovanja vredno dejanje...ampak po drugi strani pa lovci vsako leto pobijejo na tisoče prav tako čudovitih bitij, kot je štorklja. Zanimivo, ob tem pa se ljudje ne zgražajo. Aja, lovci imajo dovoljenje od države.
ODGOVORI
2 1
Solatko
18. 08. 2025 12.12
+7
Avto hiša Pušnik je fotr, ki snema sina kako strelja in ubije štorkjo. Sedaj pa fort grozi okrog z odvetnico
ODGOVORI
7 0
bu?e24 1
18. 08. 2025 12.15
Nč drive by usak dan mau strelite po njih
ODGOVORI
0 0
PARTIZAN PEPE
18. 08. 2025 12.10
+6
No če je še kaj človečanstva bi mogu tale atek brez strank ostati...
ODGOVORI
6 0
PuntaChristo
18. 08. 2025 12.07
+10
Majka mu stara .. dajte enega od staršev v zapor, ter denarno kazen 10k+. Naj starši občutijo kak so majmuna vzgojili.
ODGOVORI
10 0
Artechh
18. 08. 2025 12.10
+3
Bogat stars v tem primeru 10k je premalo
ODGOVORI
3 0
LeviVIRUS
18. 08. 2025 12.06
+8
So že na novi poročali o tem, kako en razvajen ničvreden mulc strela na nedolžno žival in namesto, da bi mu fotr zbrcal mal razuma v betico, so zagrozil iz odvetnico. Ko bi vsaj se o packarijah nesposobne perjad se vec poročali. Nebi škodilo.
ODGOVORI
8 0
JaBas
18. 08. 2025 12.05
+13
Sin je streljal, fotr ga je pa ves ponosen snemal. Katastrofa od človeka Avto hiša Pušnik, upam, da izgubite vse stranke
ODGOVORI
13 0
Prototip
18. 08. 2025 12.09
+5
Da jim je **m vse po spisku,,,gn oji eni.
ODGOVORI
5 0
PoldeVeliki
18. 08. 2025 12.05
+7
Oba starša v zapor njega pa v popravni dom.-
ODGOVORI
7 0
jafalical
18. 08. 2025 12.02
+9
Mladoletnik streljal?Madoletnik mentalni zaostalih oz. Nezrelih,nedizorelih starsev.Mladoletnika vsa leta odrsacanja starsa nista vzgajala, usmerjala v zivljenje, ga ucila...ce sta bila pa ob njemu pa verjetno prespala dan.V vecini casa taki,ki to pocnejo so odrascali brez vzgoje in tak ne ve kaj je prav kaj ne.Igrice na katareh prezivlja mladost pretvarja v " svojo" igrico, kjer trpijo se drugi in je v skodo.Starasa, bosta itak rekla da je bolan, da je zatajila sola, prej se vrtec, kaj? Tak otrok pa radi samo zrelo mamo in oceta,ob sebi,ga poucita in da ga naucita kaj je prav.Ce sama starsa ne vesta kaj je prav tudi otrok ne more vedeti, ki je bil verjetno prepuscen samemu sebi leta in leta, saj v enem popopoldnevu, ko je nekdo od njiju ob njemu pa res ne more dojemat vsega,kaj je prav in kaj ne.
ODGOVORI
9 0
Aijn Prenn
18. 08. 2025 12.00
+11
Pol pa pejt k takim avto kupit...
ODGOVORI
11 0
medŠihtom
18. 08. 2025 11.59
+15
to je sin enega tistih štajercev, ki vam na avtocesti že od daleč blenda in se vam potem ko pobremzate, na avtocesti nalepi na zadek in besno blenda in trobi. se ve z imenom in priimkom kdo je.
ODGOVORI
15 0
Odrešenik666
18. 08. 2025 11.58
+15
Lastniki AH Pusnik ze grozijo preko odvetnika drustvom in posameznikom, kateri poobjavljajo lovski podvig njihovega soncka.
ODGOVORI
15 0
Grande cojones
18. 08. 2025 11.57
+7
Da je moj sin, bi me zasovražil do konca življenja tako bi izšolal.
ODGOVORI
7 0
Mosquito
18. 08. 2025 11.54
-3
Itak, štejerc
ODGOVORI
4 7
Andrej Lon?ar3
18. 08. 2025 11.53
+12
Mulca v popravni dom,staršem pa visoka denarna kazen.
ODGOVORI
12 0
ptuj.si
18. 08. 2025 11.52
+8
Sin privatnika.
ODGOVORI
9 1
hojladri123
18. 08. 2025 11.51
+16
Kakšen d...k od človeka moraš bit da ti pade kaj takšnega na pamet in če je to padlo na pamet mladoletniku kakšni morajo biti šele starši... groza!
ODGOVORI
16 0
