Otroka naložil v doma izdelan priklopnik za moped in dobil kazen

Omenjenega voznika mopeda so policisti ustavili med izvajanjem poostrenega nadzora cestnega prometa nad uporabo varnostnih pasov pri voznikih in potnikih motornih vozil ter nad uporabo ustreznih zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok, ki je danes potekal na območju Policijske uprave Maribor.

Kot so sporočili iz te uprave, je namen poostrenega nadzora vplivati na povečanje uporabe varnostnih pasov v vozilih in zadrževalnih sistemov pri prevozih otrok ter s tem vplivati na zmanjšanje negativnih posledic prometnih nesreč. V poostrenem nadzoru želijo vplivati tudi na voznike lahkih motornih vozil, saj se uporaba e-skirojev in s tem povezana prometno-varnostna problematika v zadnjih letih povečujeta.

Policisti ob tem pozivajo voznike, da dosledno spoštujejo cestno-prometne predpise in prevažajo otroke v predpisanih zadrževalnih sistemih. Slednje je izjemnega pomena, saj pripeti vozniki in potniki v vozilu v primeru trka ostanejo na svojem sedežu.

Kot poudarjajo na Policiji, varnostni pas oziroma zadrževalni sistem ob čelnem trku zmanjšuje gibanje telesa naprej in tako preprečuje trk z notranjostjo vozila. Obenem prevzame velik del energije in jo porazdeli na različne dele telesa, kar učinkovito zmanjša posledice trka na posamezen del telesa.

Voznikom lahkih motornih vozil policisti sporočajo, da so kot udeleženci v cestnem prometu do dopolnjenega 18. leta dolžni med vožnjo uporabljali ustrezno pripeto zaščitno kolesarsko čelado. Prav tako naj uporabljajo ustrezne prometne površine, prilagodijo hitrost svoje vožnje in upoštevajo cestno-prometne predpise.