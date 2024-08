Otroka vohunov iz Slovenije Putin pozdravil v španščini

Kremelj je potrdil, da sta zakonca Artjom in Anna Dulceva, ki ju je Slovenija izročila v okviru izmenjave zapornikov med Rusijo in Zahodom, res vohuna. Njuna otroka pa sta šele na letalu, ki ju je iz Ankare pripeljalo v Moskvo, izvedela, da sta Rusa. Tudi rusko ne znata, zato ju je Vladimir Putin na letališču pozdravil v španskem jeziku.

Ko je sinoči na moskovskem letališču Vnukovo pristalo letalo iz Ankrare, je bila do njega pogrnjena rdeča preproga. Na krovu je bilo namreč osem ruskih državljanov, ki so se v domovino vrnili po veliki izmenjavi z Zahodom.

Putin je na letališču pričakal izmenjane vohune in zapornike FOTO: AP icon-expand

Potnike je ob častni gardi pričakal sam predsednik Vladimir Putin, ki je napovedal, da bo vse predlagal za državno odlikovanje. Imel je pripravljena tudi dva šopka rož za dve ženski potnici - mamo in hčerko. Mama ga je tesno objela in oblile so jo solze, te je Putin z lica obrisal tudi deklici. Kot prva je iz letala namreč stopila prav družina, ki so jo nekaj ur pred tem na brniški letališče pospremili slovenski obveščevalci.

"Otroka ilegalcev, ki sta prispela včeraj, sta šele na letalu iz Ankare izvedela, da sta Rusa. Ne govorita rusko," je na današnji novinarski konferenci izjavil tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov. Putin ju je zato ob sprejemu v Moskvi pozdravil v španščini: "Nista vedela niti, kdo je Putin. Tako delujejo ilegalci, ki se žrtvujejo zaradi svojega dela in predanosti službi," je dodal Peskov. Ilegalci so v ruskem obveščevalnem aparatu tisti vohuni, ki leta ali desetletja živijo v tujini pod lažno identiteto, zbirajo obveščevalne podatke in jih pošiljajo nazaj v Moskvo, pojasnjuje AFP. Dolgoletna krinka v Ljubljani, otroka sploh nista vedela, da sta Rusa Artjom in Ana Dulcev naj bi mrežo ruskih vohunov v Sloveniji gradila več kot 10 let, njuna krinka pa naj bi stala več milijonov evrov. V Ljubljani sta se izdajala za špansko govoreča argentinska državljana Ludwiga Gischa in Mario Roso Mayer Munos, skupaj z njima sta živela tudi njuna majhna otroka. Za krinko sta imela tudi računalniško podjetje in spletno umetniško galerijo s pisarno na Parmovi ulici v Ljubljani. Več let po namestitvi v Sloveniji sta ostala speča, nato pa so ju agentje aktivirali v času vojne v Ukrajini. S svojim delovanjem naj bi namreč skušala streti javnomnenjsko podporo vojaški zvezi Nato. Njuna tarča naj bi bila tudi Agencija EU za sodelovanje energetskih regulatorjev (Acer) s sedežem nedaleč od njune hiše. Še do nedavnega sta ruska vohuna na ljubljanskem sodišču kategorično krivdo zanikala, nato pa je v sredo odjeknila novica, da sta na tajnem sojenju pred okrožnim sodiščem v Ljubljani krivdo priznala.

Po naših neuradnih informacijah, naj bi navodilo prišlo z ruske ambasade v Ljubljani. Priznanje krivde naj bi bilo namreč del dogovora, da sta se lahko ruska vohuna v Sloveniji vključila v izmenjavo zapornikov med Zahodom in Rusijo, ki naj bi bila največja izmenjava po hladni vojni. Sodnik se je moral tako med sodnimi počitnicami izredno vrniti v sodne prostore. Sodišče jima je izreklo enotno kazen po eno leto in sedem mesecev zapora, v katero sta bila všteta tudi čas pridržanja ter čas, ki sta ga prestala v priporu. Kar je pomenilo, da jima več ni treba za rešetke. Morala pa sta na letalo. Dosojen jima je bil izgon iz Slovenije, v ozadju pa je bil tudi velik mednarodni dogovor o izmenjavi zapornikov, ujetnikov in vohunov med Rusijo, ZDA, Nemčijo in Belorusijo, v katerem so poleg njiju izmenjali tudi nekaj znanih imen.

Največja izmenjava med Rusijo in Zahodom FOTO: AP icon-expand