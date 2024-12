Otroke bo obiskal Miklavž

"Gre za kostumirani lik z dolgo belo brado. Zanj so značilna škofovska oblačila, na glavi ima škofovsko mitro in v roki škofovsko palico. Ponekod nosi v rokah tudi knjigo, v kateri so zapisi o obnašanju otrok," je dodala.

Miklavž ima na Slovenskem dolgo tradicijo. "Kot nevidno bitje ponoči pušča darila v posodah, krožnikih, nogavicah, škornjih in drugih predmetih, ki jih zvečer nastavijo otroci. Lahko pa se tudi pokaže, ko v spremstvu angelov in parkljev obdaruje otroke med obhodi po hišah ali na prireditvah," je za STA pojasnila muzejska svetnica Nena Židov iz Slovenskega etnografskega muzeja.

Miklavževi obhodi po hišah, v spremstvu angelov in parkeljnov, so razširjeni predvsem na podeželju in v manjših krajih. V mestih organizirajo Miklavževe sprevode in sejme, ki ponekod predstavljajo tudi začetek veselega decembra.

V Ljubljani se je Miklavž danes ob 17. uri spustil z vzpenjačo na Krekov trg, kjer ga bo pričakalo spremstvo. Skupaj so se odpravili do Prešernovega trga, kjer bo Miklavž nagovoril obiskovalce, sporočajo iz javnega zavoda Turizem Ljubljana.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana so medtem prižgali praznične luči na smrečici, ki je dar podjetja Slovenski državni gozdovi (SiDG). V mariborskem kliničnem centru so to storili že v sredo.

Na Jesenicah je bil dopoldne spust Božičkov s strehe pred vhod v bolnišnico, kjer jih bodo pričakali otroci iz vrtcev in jim pomagali dostaviti darilo otrokom na pediatričnem oddelku.

V Kopru se je s slavnostnim prižigom luči na Titovem trgu začel praznični program Fantazima, v Lendavi, Novem mestu in Postojni pa so odprli drsališče.

Drsališče in praznične luči bodo nocoj zaživeli tudi v Murski Soboti, kjer bo v petek še tradicionalno Mikloševo senje.

Prihod Miklavža tudi v drugih krajih spremljajo sejmi, na katerih je mogoče kupiti izdelke za darila.