Otrokovo življenje še vedno ogroženo: težko je ločiti med igro in utapljanjem

Po tem, ko je v Soči utonil 11-letni deček in v Krki umrl 45-letnik, se je v enem od bazenov v ljubljanskih Mostah utapljal mlajši otrok. S PU Ljubljana so sporočili, da je otrokovo življenje še vedno ogroženo. "Zelo težko razločimo med igro in utapljanjem, zato opozarjam, naj otroci ne raziskujejo bazenskega dna, ker je lahko to usodno," opozarja reševalec iz vode.

V poletni gneči, ko je na ljubljanskih kopališčih kot v mravljišču, se lahko v trenutku zgodi nesreča, ki je nihče dovolj hitro ne opazi. "Zato je še toliko bolj pomembno, da imajo tisti, ki pripeljejo otroke, te na očeh in da so v nenehnem stiku z njimi, ker lahko otroka, ko ga zagrabi panika, le oni primejo in mu pomagajo," opozarja reševalec iz vode Miha Fakin.

Lahko je videti kot igra Posebej mlajše otroke je treba imeti na dosegu rok, ne le oči, saj žal ni vedno tako, da otrok kriči in krili, ko se utaplja. Lahko je vse skupaj videti, kot da se igra oziroma potaplja. "Zelo težko razločimo med igro in utapljanjem, zato opozarjam, naj otroci ne raziskujejo bazenskega dna, ker je lahko to usodno," še dodaja Fakin.

icon-expand Največ utopitev se zgodi v rekah, saj imajo na posameznih predelih zelo močan tok. FOTO: Občina Idrija

Nujno je tudi vedeti, koliko plavalnega znanja ima otrok in ali potrebuje za plavanje napihljive pripomočke – čeprav tudi ti ne zagotavljajo zanesljive zaščite pred utopitvijo. "Imamo primere, ko se otroci spustijo po toboganu, pridejo v bazenček v izteku in se začnejo utapljati. In potem po pogovoru s starimi starši ugotovimo, da s sabo sploh nimajo rokavčkov, nobenih zaščitnih pripomočkov, niti ne vedo, da njihovi vnuki ne znajo plavati. In to je zaskrbljujoče," pove Fakin. V zadnjih desetih letih smo v Sloveniji zabeležili 152 utopitev. Največ se jih zgodi v rekah, saj so te zelo nepredvidljive in imajo na posameznih predelih močan tok. "Vedno imejte ob sebi ljudi, ki vam lahko priskočijo na pomoč, še posebej pa bi bilo dobro, da obiščemo urejena kopališča, kjer je poskrbljeno za izvajanje prve pomoči, če je ta potrebna," svetuje Fakin. Reševalci s piskanjem in posredovanjem ne želimo nikomur kratiti zabave, pravi, ljudje se morajo zavedati, da smo tu zato, da zagotavljamo varnost.