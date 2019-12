Otroke v jeseniški bolnišnici obiskali policisti s svojimi hišnimi ljubljenčki

Kaj je za otroka hujše kot biti bolan, in to za praznike? In kako ga spraviti v dobro voljo? V jeseniški bolnišnici so otroke obiskali policisti in njihovi psi. Ne službeni, pač pa domači ljubljenčki - tako mehki, nagajivi in crkljivi, da so malčki pozabili, da jih karkoli boli. Na bolezen pa bodo pozabili tudi zaradi igrač, ki so jih zanje na pobudo policistke iz Jelendola zbrali domačini.