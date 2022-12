Otrokom, ki se zdravijo v Splošni bolnišnici Jesenice, so dan popestrili kužki. Pa to ne kateri koli, temveč pravi policijski psi, ki pa niso bili službeno strogi, temveč prav po pasje razigrani in tudi malce poredni. Policisti pa so najmlajše bolnike razveselili z medvedki v uniformah, da jih bodo ščitili tudi pred grdo boleznijo.