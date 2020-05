Otrokove pravice: Islandija prva, Slovenija sedma

Slovenija se glede na indeks otrokovih pravic med 182 državami uvršča na sedmo mesto. Na prvem mestu je Islandija, sledijo pa Švica, Finska, Švedska, Nemčija in Nizozemska. Za Slovenijo se do 10. mesta zvrstijo Tajska, Francija in Danska. Na zadnjem mestu je medtem Čad, tik pred njim pa Afganistan, kaže poročilo. Države med drugim ocenjujejo na področjih izobraževanja, zdravja in varnosti, pri čemer upoštevajo podatke Združenih narodov.

Poročilo kaže, da države po svetu premalo vlagajo v zaščito pravic otrok, predvsem na področjih varnosti, zdravja in izobraževanja. Zaradi gospodarskih posledic koronakrize ni mogoče pričakovati, da bi se to kmalu spremenilo, so poudarili v organizaciji.

"Ta kriza je zavrtela čas nazaj za več let napredka na področju blaginje otrok. Zato se je treba še bolj kot kdajkoli osredotočiti na otrokove pravice. Vendar dokler bodo imele vlade težave pri delovanju zdravstvenih sistemov in gospodarstva, je vprašanje, v kolikšni meri se bodo lahko osredotočale na pravice otrok," je povedal vodja organizacije Marc Dullaert.

Epidemija vpliva na pravice otrok

V mednarodni nevladni organizaciji so ob izdaji poročila opozorili, da izbruh novega koronavirusa močno vpliva na pravice otrok. Dodali so, da imajo poleg gospodarskih posledic tudi drugi ukrepi za zajezitev novega koronavirusa katastrofalen vpliv na številne otroke. Zaradi zaprtja šol v 188 državah je doma ostalo 1,5 milijarde otrok, zaradi tega pa so bili deklice in dečki še bolj izpostavljeni otroškemu delu in otroškim porokam. Povečanje nasilja v družini je imelo uničujoče posledice predvsem za dekleta.

Opozorili so še, da so zaradi pandemije ustavili cepljenje proti nalezljivim boleznim, kot so ošpice, zaradi česar se bo število smrti med otroki povečalo za več sto tisoč. Poleg tega bi lahko po oceni ZN od 42 do 66 milijonov dodatnih otrok padlo v hudo revščino, so spomnili v KidsRights.