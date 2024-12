Otroku v roki počila pirotehnika: 'Nekaj sekund zabave te lahko zaznamuje za vedno'

Uporaba pirotehničnih izdelkov ni šala. To je včeraj ponovno dokazala huda nesreča, ki se je zgodila na območju Ljubljane. Otrok je skušal prižgati pirotehnično sredstvo, ki sprva ni delovalo, nato pa mu je eksplodiralo v rokah. Ljubljanski policisti so sporočili, da je otrok pri tem utrpel zelo hude poškodbe.

V ponedeljek popoldan so policisti sporočili pretresljivo novico o poškodbi otroka s pirotehniko. Na območju ljubljanskih Most se je skupina otrok družila na igrišču, ko je eden od njih uporabil pirotehniko. Ta najprej ni delovala, nato pa je počila, ko jo je otrok držal v roki. "Pirotehnika je otroku povzročila zelo hude poškodbe po celotnem telesu, predvsem po rokah in obrazu," pravijo na Policiji. Otroku je nujno pomoč takoj nudil občan, ki je opazil dogodek, nato pa so skupaj s policisti otroku zaustavili najhujše krvavitve in ga predali v oskrbo reševalcem. "Policisti vse okoliščine dogodka in izvor pirotehnike še preverjajo in bodo o vseh okoliščinah obveščali pristojno državno tožilstvo," so povedali.

Točne starosti otroka Klemen Izda iz Sektorja uniformirane policije PU Ljubljana zaradi varovanja podatkov otroka ni razkril, je pa potrdil, da je bil otrok mlajši od 14. let. Za kakšno točno pirotehnično sredstvo je šlo, policisti še preiskujejo, za zdaj pravijo le, da je šlo za močnejše pirotehnično sredstvo. "Vsako leto pride do nekaj takšnih incidentov," je še povedal Izda. Nekaj sekund zabave, ki te lahko zaznamujejo za vse življenje "Nepremišljena, neprevidna uporaba pirotehničnih izdelkov, namenjena zgolj nekaj sekundam zabave, lahko posameznike zaznamuje za vse življenje," so ponovno poudarili policisti in pojasnili, da lahko nesreča povzroči hude telesne poškodbe (opekline, raztrganine rok, poškodbe oči itd.), oziroma ima lahko hude posledice, ki so tudi usodne.

Pirotehnična sredstva FOTO: Shutterstock icon-expand

Poleg tega pa je, kot že ves čas opozarjajo, zelo moteča tudi za živali in onesnažuje okolje. "V policiji uporabo odsvetujemo. Če se temu ne morete upreti, pa jo uporabljajte vsaj varno in uvidevno. Torej tako, da to drugih ne moti in ne ogroža, ter ob upoštevanju vseh zakonskih omejitev. Neprimerna uporaba pirotehničnih izdelkov je težava vseh, zato starše, skrbnike, učitelje in vzgojitelje prosimo, naj opozarjajo na nevarnosti in možne posledice," še pravijo. Pirotehnike nikar ne kupujte od preprodajalcev na tržnicah, sejmih ali ulicah "Pirotehničnih sredstev nikar ne kupujte od preprodajalcev na tržnicah, bolšjih sejmih ali drugje na ulicah, prav tako ne kupujte izdelkov, ki jih posamezniki prodajo po družabnih omrežjih. Izkušnje namreč kažejo, da je uporaba teh izdelkov zelo nevarna. Ti izdelki večinoma niso testirani, vprašljivi pa so tudi materiali, iz katerih so narejeni," še opozarjajo.

Če pirotehniko uporabljajo mladoletniki, naj jo uporabljajo le pod nadzorom staršev ali skrbnikov. "Z nepravilno uporabo pirotehničnih izdelkov se lahko hudo telesno poškodujemo in tudi zanetimo požar. Otroci in mladoletniki radi eksperimentirajo, preizkušajo svoje sposobnosti in pogum. S spreminjanjem pirotehničnega izdelka in nepazljivo uporabo se bistveno poveča možnost poškodb. Z lastno 'iznajdljivostjo' lahko dosežejo, da nedolžen izdelek postane nevaren. Ne dovolite jim takšne 'inovativnosti', saj so posledice lahko usodne!"