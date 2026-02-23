Naslovnica
Slovenija

Otroška igrišča s preseženo kritično vrednostjo težkih kovin

23. 02. 2026 14.05

Avtor:
STA
Otrok v mivki

Na kar 39 odstotkih lokacij na območju občin ob Meži, kjer so lani odvzeli vzorce tal, je bila presežena kritična vrednost težkih kovin. Potrebna je celovita sanacija na 15 otroških igriščih po dolini, največ v Dravogradu, so sporočili z Arsa. Opozarjajo na problematiko rabe onesnaženega materiala pri sanacijah in na neustrezne sanacije.

Okolje Zgornje Mežiške doline, kamor spadata občini Črna na Koroškem in Mežica, je s težkimi kovinami onesnaženo zaradi več kot 300-letnega preteklega rudarjenja v mežiškem rudniku svinca in cinka, s svincem povezana industrija pa je v dolini prisotna tudi danes. Poplave avgusta 2023 so s težkimi kovinami onesnažen mulj in drug material raznosile po celotni Mežiški dolini vse do Dravograda, kjer se Meža združi z reko Mislinjo in izlije v Dravo.

Po ujmi je Agencija RS za okolje (Arso) lani na podlagi posebnega odloka izvedla vzorčenja tal, makadama, mivke, peska in proda predvsem na otroških igriščih, pa tudi v stanovanjskih območjih in na kmetijskih površinah v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd.

Preberi še Več let zastrupljena zemlja, ki je Mežico spremenila v 'dolino smrti'

Osredotočila se je na pregled stopnje onesnaženosti tal na lokacijah otroških igrišč, kjer stanje onesnaženosti doslej ni bilo znano, in na preverjanja razmer v okoljih, kjer so bile pri otrocih ugotovljene povišane vsebnosti svinca v krvi.

Od skupno 74 vzorčnih mest le na 12 mestih analizirani vzorci niso izkazovali onesnaženosti. Na 29 vzorčnih mestih (39 odstotkov) pa je bila vsaj za en parameter presežena kritična vrednost, na 22 vzorčnih mestih (30 odstotkov) je bila vsaj za en parameter izmerjena vrednost med opozorilno in kritično vrednostjo, na 11 vzorčnih mestih (15 odstotkov) pa je bila vsaj za en parameter izmerjena vrednost med mejno in opozorilno vrednostjo.

Rezultati analiz so pokazali, da so obravnavani vzorci najbolj obremenjeni s cinkom, svincem, kadmijem, arzenom, kromom, molibdenom in nikljem, so sporočili iz Arsa. Glede na rezultate vzorčenj je tako celovita sanacija potrebna na 15 otroških igriščih, omilitveni ukrepi pa na 13 otroških igriščih, so navedli.

Otrok v mivki
Otrok v mivki
FOTO: Shutterstock

Po dve otroški igrišči je potrebno celovito sanirati v občinah Črna na Koroškem, Mežica in Ravne na Koroškem, v prevaljski občini je celovita sanacija potrebna za štiri igrišča, v občini Dravograd pa za pet igrišč. Omilitveni ukrepi pa so predvideni za dve igrišči v mežiški občini, za tri igrišča v prevaljski ter za po štiri igrišča v ravenski in dravograjski občini.

V primeru igrišč vrtcev in šol z otroki s posebnimi potrebami je predvidena celovita sanacija, ki vključuje zamenjavo zemljine, če vsaj eno obravnavano onesnaževalo presega opozorilno vrednost. V primeru ostalih igrišč pa se celovita sanacija izvede, če vsaj eno onesnaževalo presega kritično vrednost. V primeru presežene opozorilne vrednosti se na teh igriščih izvedejo omilitveni ukrepi, ki obsegajo predvsem namestitev ustreznih materialov (pesek, tartan) na najbolj obremenjenih delih igrišč in ustrezno vzdrževanje travne ruše.

V povezavi z lani izvedenim vzorčenjem tal je Arso ponovno izpostavil že znano problematiko neustrezne uporabe onesnaženega materiala za izvajanje infrastrukturnih objektov, predvsem cestne infrastrukture.

Lani je še posebej izstopala lokacija na območju Koroškega Selovca, ki je bila sicer vzorčena v okviru preverjanja domačega okolja, kjer živi otrok s povišano vsebnostjo svinca v krvi. "Izkazalo se je, da je makadam, s katerim je bilo izvedeno nasutje makadamske ceste, izkazoval ekstremno visoke koncentracije posameznih težkih kovin (cink, kadmij, krom, svinec in molibden)," so zapisali pri Arsu.

Opozorili so tudi na igrišča, kjer je ob poplavah avgusta 2023 prišlo do nanosa onesnaženih sedimentov. "Rezultati vzorčenja nakazujejo, da je bila njihova sanacija neustrezno izvedena," so zapisali. Ob tem so navedli stadion Pristava v občini Črna na Koroškem, igrišče ob Trgovskem centru Peca v občini Mežica in igrišče ob naselju Meža v občini Dravograd.

mežiška dolina otroci igrišča težke kovine

KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Positive vibes
23. 02. 2026 14.51
Spet???? Kaj pa delajo pristojni, da že prej niso ugotovili teh razmer in merili izpuste?!?! Nekaj let nazaj so ravno takim ugotovili in menjali povsod pesek,.sedaj pa spet isto! Kaj je šele z vodo 😖....
Odgovori
0 0
bibaleze
voyo
Portal
Ježek Sonic 2
Kmetija
Kmetija
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
