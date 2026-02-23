Otroška igrišča s preseženo kritično vrednostjo težkih kovin

Okolje Zgornje Mežiške doline, kamor spadata občini Črna na Koroškem in Mežica, je s težkimi kovinami onesnaženo zaradi več kot 300-letnega preteklega rudarjenja v mežiškem rudniku svinca in cinka, s svincem povezana industrija pa je v dolini prisotna tudi danes. Poplave avgusta 2023 so s težkimi kovinami onesnažen mulj in drug material raznosile po celotni Mežiški dolini vse do Dravograda, kjer se Meža združi z reko Mislinjo in izlije v Dravo. Po ujmi je Agencija RS za okolje (Arso) lani na podlagi posebnega odloka izvedla vzorčenja tal, makadama, mivke, peska in proda predvsem na otroških igriščih, pa tudi v stanovanjskih območjih in na kmetijskih površinah v občinah Črna na Koroškem, Mežica, Prevalje, Ravne na Koroškem in Dravograd.

Osredotočila se je na pregled stopnje onesnaženosti tal na lokacijah otroških igrišč, kjer stanje onesnaženosti doslej ni bilo znano, in na preverjanja razmer v okoljih, kjer so bile pri otrocih ugotovljene povišane vsebnosti svinca v krvi. Od skupno 74 vzorčnih mest le na 12 mestih analizirani vzorci niso izkazovali onesnaženosti. Na 29 vzorčnih mestih (39 odstotkov) pa je bila vsaj za en parameter presežena kritična vrednost, na 22 vzorčnih mestih (30 odstotkov) je bila vsaj za en parameter izmerjena vrednost med opozorilno in kritično vrednostjo, na 11 vzorčnih mestih (15 odstotkov) pa je bila vsaj za en parameter izmerjena vrednost med mejno in opozorilno vrednostjo. Rezultati analiz so pokazali, da so obravnavani vzorci najbolj obremenjeni s cinkom, svincem, kadmijem, arzenom, kromom, molibdenom in nikljem, so sporočili iz Arsa. Glede na rezultate vzorčenj je tako celovita sanacija potrebna na 15 otroških igriščih, omilitveni ukrepi pa na 13 otroških igriščih, so navedli.

