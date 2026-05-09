Otroška revma: zbolijo lahko že dojenčki

"Dostikrat, ko se spomnim, da je moj otrok šest let živel s to boleznijo, mi pa nismo vedeli, pravzaprav mu pri tem nismo pomagali, mi je grozno," se spominja Barbara. Prvi znaki so se pojavili že pri treh letih, ko je deček na rokah dobil nenavadne bulice. Čeprav je družina hitro obiskala zdravnika, takrat vzroka niso odkrili, bulice pa so po mesecu in pol izginile same od sebe. "Črt je pozneje igral klavir, zelo dobro. Mislim, da ko je bil star 9 let, je prišel nekega jutra, ravno se pripravlja na tekmovanje v tujini, da ga boli roka, da ne more več dobro klavirja igrati, saj sem mislila, da ima preigralno roko, ker je res ogromno vadil." Na otroški artritis je prvi posumil takrat specializant pediatrije, dokončno so diagnozo potrdili na revmatološkem oddelku Pediatrične klinike. "Kjer so seveda ugotovili, da ima zelo močno poškodovanih več kot štirideset sklepov, kar je bilo pravzaprav grozno, ker smo mislili, da ima samo en težavo samo v enem sklepu. In potem se je začelo zdravljenje."

Kaj je otroška revma?

Otroška revma oziroma juvenilni idiopatski artritis je avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem napade lastne sklepe in povzroči kronično vnetje. "Otroška revma ni ena bolezen. To je ena velika vreča različnih podtipov bolezni in ta najbolj značilen tip pri otrocih je, da je prizadet en sklep, največkrat koleno in potem bodo otroci šepali. Te bulice na rokah pa pomenijo, da je večinoma pri teh otrocih lahko to izliv v tetivno ovojnico. In imamo zgodbe, ko so otroci prišli zaradi suma na maligno bolezen, na tumor," pojasnjuje Nataša Toplak z oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo na Pediatrični kliniki UKCL. Pozneje se je izkazalo, da gre za otroško revmo. Še pred dvema desetletjema so bile možnosti zdravljenja precej omejene, bolezen pa je pri številnih otrocih povzročila trajne okvare sklepov. Velik preboj so nato prinesla biološka zdravila. "Dejansko je biološka terapija naredila revolucijo. Tudi mi nismo v začetku verjeli, da pri enem otroku, ki mu metotreksat ne pomaga, ko mu damo ta zdravila, po dveh odmerkih zdravila pravzaprav vidiš umiritev bolezni," pravi Toplakova.

V Sloveniji približno 520 otrok z otroško revmo