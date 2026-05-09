Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Otroška revma: zbolijo lahko že dojenčki

Ljubljana, 09. 05. 2026 11.34 pred 17 urami 3 min branja 1

Avtor:
Špela Bezjak Zrim
Otroška revma

Čeprav so otroke z gibalnimi težavami upodabljali že renesančni slikarji, so še pred nekaj desetletji številni verjeli, da so takšni otroci le nerodni, neposlušni in leni. Revmatoidni artritis, kronična avtoimunska bolezen, ki povzroča zlasti vnetje sklepov, je namreč dolgo veljala predvsem za bolezen starejših. Danes je znano, da lahko zbolijo že dojenčki, s to boleznijo pri nas trenutno živi 520 otrok. Z boljšim razumevanjem bolezni je močno napredovalo tudi zdravljenje. Z razvojem bioloških zdravil se je kakovost življenja otrok in odraslih z revmo drastično izboljšala. Svojo osebno in čustveno zahtevno pot - od prvih znakov bolezni do diagnoze in zdravljenja, zaradi katerega danes njen odrasel sin živi povsem običajno življenje, nam je zaupala Barbara Lapajne Predin.

"Dostikrat, ko se spomnim, da je moj otrok šest let živel s to boleznijo, mi pa nismo vedeli, pravzaprav mu pri tem nismo pomagali, mi je grozno," se spominja Barbara.

Prvi znaki so se pojavili že pri treh letih, ko je deček na rokah dobil nenavadne bulice. Čeprav je družina hitro obiskala zdravnika, takrat vzroka niso odkrili, bulice pa so po mesecu in pol izginile same od sebe. "Črt je pozneje igral klavir, zelo dobro. Mislim, da ko je bil star 9 let, je prišel nekega jutra, ravno se pripravlja na tekmovanje v tujini, da ga boli roka, da ne more več dobro klavirja igrati, saj sem mislila, da ima preigralno roko, ker je res ogromno vadil."

Na otroški artritis je prvi posumil takrat specializant pediatrije, dokončno so diagnozo potrdili na revmatološkem oddelku Pediatrične klinike. "Kjer so seveda ugotovili, da ima zelo močno poškodovanih več kot štirideset sklepov, kar je bilo pravzaprav grozno, ker smo mislili, da ima samo en težavo samo v enem sklepu. In potem se je začelo zdravljenje."

Kaj je otroška revma?

Otroška revma oziroma juvenilni idiopatski artritis je avtoimunska bolezen, pri kateri imunski sistem napade lastne sklepe in povzroči kronično vnetje.

"Otroška revma ni ena bolezen. To je ena velika vreča različnih podtipov bolezni in ta najbolj značilen tip pri otrocih je, da je prizadet en sklep, največkrat koleno in potem bodo otroci šepali. Te bulice na rokah pa pomenijo, da je večinoma pri teh otrocih lahko to izliv v tetivno ovojnico. In imamo zgodbe, ko so otroci prišli zaradi suma na maligno bolezen, na tumor," pojasnjuje Nataša Toplak z oddelka za alergologijo, revmatologijo in klinično imunologijo na Pediatrični kliniki UKCL.

Pozneje se je izkazalo, da gre za otroško revmo. Še pred dvema desetletjema so bile možnosti zdravljenja precej omejene, bolezen pa je pri številnih otrocih povzročila trajne okvare sklepov. Velik preboj so nato prinesla biološka zdravila. "Dejansko je biološka terapija naredila revolucijo. Tudi mi nismo v začetku verjeli, da pri enem otroku, ki mu metotreksat ne pomaga, ko mu damo ta zdravila, po dveh odmerkih zdravila pravzaprav vidiš umiritev bolezni," pravi Toplakova.

V Sloveniji približno 520 otrok z otroško revmo

"To je bilo seveda zdaj meni mami zelo težko sprejeti, da sem za devet let starega fantka šla v lekarno in dobila tako veliko belo vrečo zdravil, ki jih je moral v dveh mesecih pojesti. To je nekaj, kar je potem bilo del njega, del njegovega življenja," se spominja Barbara.

Pozneje večjih izbruhov bolezni ni več imel, danes pa 22-letnik živi povsem običajno življenje. Z otroško revmo v Sloveniji trenutno živi približno 520 otrok.

"Najmlajši bolnik je prišel celo nekaj mesecev star, ampak tam kopljemo, kopljemo kar tam. Največkrat se na koncu najde kakšen genetski vzrok," vzroke opisuje Toplakova.

Društvo za pomoč otrokom z imunskimi boleznimi vsako leto pripravlja številne aktivnosti. Naslednjo soboto se bodo na Pediatrični kliniki znova srečali otroci in starši, ki se soočajo z avtoimunskimi boleznimi. Izkušena mama pa jim sporoča: "Nič, fajn se je treba z njimi imeti! Zdaj so prekrasna zdravila, ki otrokom pomagajo, da so zdravi, da lahko tekajo, da lahko pravzaprav počnejo vse tisto, v čemer so dobri in kar si bodo želeli."

otroška revma juvenilni idiopatski artritis zdravljenje pediatrija avtoimunske bolezni vizita

Lupingi, sodčki in že 240 'izgubljenih' letal

Bibaleze.si Življenje z otrokom, ki potrebuje več kot drugi
Bibaleze.si Kako prepoznati sladkorno bolezen pri otroku?
24ur.com Pediatrična paliativa: 'Ne zapustimo jih, tudi ko se stanje slabša'
24ur.com Redke bolezni: Napredek obravnave bolnikov še vedno prepočasen
24ur.com Mali Urban bi lahko zdravilo prejel še pred šestim rojstnim dnevom
24ur.com Virusne okužbe na pohodu: povečano tudi število okužb med otroki
Bibaleze.si Tako so včasih mame in babice ščitile pred virusi
Priporoča
  • n1
  • n2
  • n3
  • n4
  • n5
  • n6
  • n7
  • n8
  • n9
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
EU Dig. Cenzura
09. 05. 2026 12.33
Ali so pred cepivi to imeli?
Odgovori
0 0
bibaleze
Portal
Igralec odkrito o odraščanju z mamo lezbijko
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Zakaj otrok reče "ne maram te" in kaj to v resnici pomeni
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ali lahko nosečnice jedo hrano z žara?
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
Ana iz šova Sanjski moški pričakuje prvega otroka
zadovoljna
Portal
Balerinke, ki letos ne smejo manjkati v vaši omari
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
Dnevni horoskop: Strelci bodo nemirni, šarm dvojčkov bo neustavljiv
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
To je najbolj zanemarjen del hiše: večina ga ne očisti nikoli
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
Je to nova izbranka nekdanjega partnerja Katy Perry?
vizita
Portal
Brez okončin s plesnimi gibi navdihuje milijone ljudi po vsem svetu
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Hailey Bieber zjutraj prisega na olivno olje z limono – je napitek smiseln?
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Ne ignorirajte kašlja - lahko gre za prvi znak tuberkuloze
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
Najbolj zdrav kruh, ki ga mnogi obožujejo – je dobro, če ga jeste vsak dan?
cekin
Portal
Če ne plačujejo preživnine, jim lahko odvzamejo potni list: država je aktivirala zakon, star 30 let
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Prodajalka ukradla 700 srečk: ko želja po bogastvu vodi v zapor
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Kdo so 'starejši delavci' in kakšne so njihove pravice?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
Ali boste prav vi maja plavali v denarju?
moskisvet
Portal
Nihče ne sme prespati na tem hrvaškem otoku: legenda o smrti še danes straši obiskovalce
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
Umrl je trener Primož Praprotnik, star 54 let
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
To dela pri 83? Najbolj gibčna babica mode navdušila
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
Veste, kakšna je omejitev hitrosti za tem prometnim znakom?
dominvrt
Portal
Ta rastlina cveti vse poletje in privablja čebele
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Kako urediti garažo: triki za popoln red in več prostora
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Slavni igralec med vožnjo z motorjem naletel na kačo
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
Ponovna uporaba cvetličnih lončkov: napaka, ki lahko uniči vaše rastline
okusno
Portal
Pozabite na limono, s tem dodatkom bo bezgov sirup še boljši
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
5 hitrih sladic brez peke, ki so popolne za vikend razvajanje
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Trije pomembni triki, kako jagode ohraniti sveže dlje časa
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
Ko prerežete to torto, vsi ostanejo brez besed
voyo
Portal
Blanca
Sanjski moški
Sanjski moški
Kmetija
Kmetija
Naključni morilec
Naključni morilec
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1699