Rdeča preproga za mlade športnike: iz ZDA prinesli štiri medalje

Iz zimskih Mednarodnih iger šolarjev iz Lake Placida so se izjemno zadovoljni vrnili mladi mariborski hokejisti in smučarji. Hokejisti so domov prišli z bronasto, alpski smučarji pa ze eno zlato in dvema bronastima medaljama. Gre za olimpijske igre, v katerih sodelujejo otroci, stari med 14 in 16 let. Hokejisti so tekmovali v dvorani, kjer so se leta 1980 športniki borili za olimpijske medalje.