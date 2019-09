Otroški bazar z dobrodelno noto

Na Gospodarskem razstavišču ta vikend že 14. leto poteka Otroški bazar, ki družinam ponudi ogromno možnosti za zabavo. Na voljo je bogata sejemska ponudba otroških igrač, odejic, oblačil, copatkov in šolskih potrebščin. Otroci bodo lahko sodelovali tudi v številnih športnih aktivnostih, ne bo pa manjkalo niti glasbenih, plesnih in gledaliških nastopov.

V okviru bazarja bo letos potekal tudi festival hišnih ljubljenčkov. Ljubitelji mačk, psov, eksotičnih živali, akvaristike, glodalcev in ptic bodo lahko na enem mestu pridobili relevantne informacije za svoje ljubljenčke. Poleg informacij in izdelkov na razstavnih prostorih bodo na voljo tudi predavanja in nasveti o prehrani, vzgoji, prihodu novega hišnega ljubljenčka, izbiri prave živali glede na življenjski slog, aktivnosti, psihologija živali, odpravljanju strahu pred živalmi in pravilno spoznavanje otrok z živalmi.

V okviru srečanja nosečnic in mladih staršev pa bodo potekala strokovna predavanja za lažjo pripravo na nosečnost, porod in otrokovo prvo leto.

Pridite na OTO in Bibaleze.si stojnico, kjer boste lahko igrali Človek ne jezi se, sestavljali lego kocke in se stisnili k pravemu, velikemu in prijaznemu OTU!

Dobrodelno obarvan bazar

Otroški bazar v letošnjem letu podpira program Veriga dobrih ljudi, ki deluje pod okriljem Zveze prijateljev mladine Ljubljana Moste-Polje. Cilj programa je celostna pomoč družinam z mladoletnimi otroki iz vse Slovenije, ki se znajdejo v hudi socialni stiski.

Kotalkarski klub Zvezda bo dvajsetim otrokom iz socialno ogroženih družin prek Zveze prijateljev mladine Slovenija, podaril dvomesečni tečaj kotalkanja (kotalke si bodo otroci lahko izposodili brezplačno). V sedmih poslovnih enotah DZS-ja pa organizatorji izvajajo dobrodelno akcijo za otroke iz socialno ogroženih družin (BTC hala 8 in A, Celovška in MC Šiška v Ljubljani, v Domžalah in Logatcu). Vse obiskovalce vabijo, da z obiskom DZS pred pričetkom šol opravijo nakup tudi za v fond dobrodelne akcije. Vse kupljene potrebščine bodo romale socialno šibkim družinam preko ZPM Slovenije.

V sodelovanju z Društvom za zaščito živali Ljubljana pa bodo na Bazarju zbirali hrano, opremo, dekice, brisače, blazine in igrače brez polnila za vse zapuščene živali, ki na svoj novi topli dom še vedno čakajo v zavetiščih.