Otroški dodatek kmalu ne bo več vezan na premoženjski status družine?

Na ministrstvu za delo želijo, da bi otroški dodatek postal univerzalni temeljni dohodek – to pomeni, da bi postal del družinske in ne socialne politike, prav tako pa dodatek ne bi bil več vezan na premoženjski status. Več o konkretnih spremembah bo znano septembra, v odločitev pa želi ministrstvo vključiti tako strokovno, kot tudi laično javnost.

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer. FOTO: POP TV

Ministrica za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Ksenija Klampfer je na četrtkovi novinarski konferenci povedala, da želijo socialno politiko ločiti od družinske. Tako bodo po njeni napovedi septembra začeli intenzivno javno razpravo o možnosti, da bi otroški dodatek postal univerzalni temeljni dohodek, saj želijo o tem vprašanju doseči čim širši družbeni konsenz. Trenutno imamo pri nas kar 30 različnih zneskov otroških dodatkov, ki se gibljejo od dobrih 20 pa vse tja do 117 evrov. Višina zneska ni odvisna le od povprečnega mesečnega dohodka staršev – ki ne sme presegati 1034 evrov na osebo – ampak tudi od starosti in števila otrok. Glavni cilj ideje o poenotenju zneskov je po besedah Klampferjeve opozoriti, da otroški dodatek ni socialni transfer in da so vsi otroci enaki.

S prvim julijem letošnjega leta so se zvišali otroški dodatki in ostali socialni transferji, in sicer za 2,4 odstotka. Socialni transferji se niso zvišali že od leta 2011, ko se je zgodila zadnja uskladitev.

Čeprav naj bi bil otroški dodatek namenjen razvoju otrokovih sposobnosti in talentov, se zdaj upošteva kot dohodek družine. Pri določanju zneska bodo na ministrstvu poskušali slediti modelom drugih evropskih držav, pove Klampferjeva, na primer avstrijskemu in nemškemu modelu. Če se bodo res zgledovali po naših severnih sosedih, to pomeni, da otroški dodatek še vedno ne bo popolnoma univerzalen. "Višina se spreminja glede na starost, obstajata pa tudi dva razreda, za socialno šibkejše in tiste, ki niso tako socialno ogroženi," kot eno izmed možnosti za določanje zneska navede ministrica. Kakšni bodo ti razredi, bo znano septembra, saj kot poudarja Klampferjeva, želijo, da bo to stvar intenzivne javne razprave, v katero bo vključena tako laična javnost, kot tudi nevladne organizacije.

Vsi socialni transferji so se s 1. julijem zvišali za 2,4 odstotka. FOTO: Uradni list RS