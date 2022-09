Otroški dodatki bodo novembra, decembra in januarja višji

Višji otroški dodatki so drugi paket v sklopu draginjskih dodatkov, je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju pojasnil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec .

"Kot vemo se vse draži. Draži se hrana, draži se energija, dražijo se stroški vzdrževanja otrok in zato se nam zdi prav, da med zimo poskrbimo za to, da bodo ljudje in družine to zimo lažje preživeli," je dejal minister Mesec.

Vlada po njegovih besedah budno spremlja razmere, povezane z energetsko in draginjsko krizo. "Naloga ministrstva je, da gradimo jezove, ki preprečujejo, da bi zaposleni, reveži, ljudje z različnimi stiskami ali pa tudi tisti, ki so trenutno srednji razred, zaradi draginje padali v krizo," je poudaril.

Ob tem je spomnil, da je vlada že poleti sprejela prvi draginjski dodatek za revna gospodinjstva. "Dobili ga bodo revni upokojenci in tisti, ki živijo daleč pod pragom tveganja revščine. Omogočal jim bo, da bodo lažje preživeli krizo," je prepričan minister.