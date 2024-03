Otroški dodatki, državne štipendije in subvencija študentske prehrane višji

V primeru že dodeljene pravice do denarne socialne pomoči ali varstvenega dodatka pa se višji zneski samodejno izplačajo marca, zato po opozorilu ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ni treba oddajati nove vloge.

Nadalje sta za 4,2 odstotka od 1. marca višja dodatek za pomoč in postrežbo ter invalidnina za telesno okvaro. Nove višine dodatka se gibljejo med 180,85 in 518,66 evra, invalidnine pa med 35,93 in 123,19 evra.

Poleg tega bodo višji zneski pogrebnine, posmrtnine in izredne denarne socialne pomoči ter prag za upravičenost do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka in posmrtnine. Višina pogrebnine bo po novem 969,76 evra in višina posmrtnine 484,88 evra.