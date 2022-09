OTVORITEV MESECA ITALIJANSKE MODE

Od 15.9. pa vse do 15.10. tako Emporium, Galerija Emporium kot tudi spletna trgovina Emporium.si za mesec dni postajajo slovenski dom italijanske mode.

Po odličnem lanskem uspehu bodo različne italijanske blagovne znamke čez cel mesec predstavljale nove modne smernice letošnje jeseni in zime, obiskovalci se bodo lahko prepustili svetovanju italijanskih modnih strokovnjakov ter se udeležili številnih modnih dogodkov in večernih zabav.

Več o dogajanju in o dogodkih preberite na Emporium.si.

Mesec italijanske mode poudarja tudi pomen ikon filmske industrije, ki so pripomogle k razcvetu italijanske modne industrije. V ta namen izložbe Galerije Emporium in Emporiuma krasijo fotografije nekaterih ikoničnih filmskih igralcev, kot je Sophia Loren, Monica Bellucci ... ki so ponesli italijansko modo v svet.

