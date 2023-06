Otvoritev nove trgovine Svet Užitka v Kranju: Nepozabno doživetje za ljubitelje užitkov

Dogodek so obiskali tudi številni znani obrazi in vplivneži , ki že dlje časa z navdušenjem kupujejo pri Svet Užitka .

Otvoritev je privabila številne radovedneže, ki so z zanimanjem raziskovali prostore nove trgovine, s svojim strokovnim znanjem pa smo obiskovalcem pomagali odkrivati in spoznavati široko paleto izdelkov, ki so na voljo v novi trgovini.

Pripravili smo čudovito otvoritveno zabavo, kjer so bili gostje deležni toplega sprejema ob penini in izbranih sladicah.

Otvoritveni dogodek je bil poln dobre volje, zabave in nepozabnih trenutkov , ki so pritegnili številne obiskovalce.

Svet Užitka je trgovina, specializirana za intimne pripomočke in izdelke za užitek. Po ljubljanskem BTC-ju je to druga fizična trgovina Svet Užitka v Sloveniji, eno pa imamo tudi v Zagrebu.

Kupci so lahko uživali v otvoritvenih popustih na izbrane blagovne znamke, kot so LELO, Svakom, Nexus, JO in še mnoge druge. Prav vsak nakup pa smo obdarili tudi z manjšim darilcem. Mnogi so izkoristili priložnost za nakup svojih najljubših izdelkov po izjemno ugodnih cenah.

Če te ni bilo zraven ob otvoritvi, pa imamo za tebe dobro novico - otvoritveni popusti v višini 20% so še vedno na voljo vse do sobote, 24. junija 2023! Zagotovi si ugodnosti in prihranke, ki smo jih pripravili zate.

Ne glede na to, ali si že dober poznavalec erotičnih pripomočkov ali pa šele začenjaš raziskovati nove vidike užitka, smo prepričani, da boš v trgovini Svet Užitka našel svojo novo najljubšo igračko.

Vabimo te, da nas čim prej obiščeš v naši čudoviti novi trgovini v Kranju, kjer te čaka raznolika ponudba, ki bo zadovoljila vse tvoje želje. Naši prijazni svetovalci pa te bodo z veseljem pozdravili in svetovali pri izbiri izdelkov, ki ti bodo prinašali nepozabne trenutke užitka.

Vsem tistim, ki ste se nam pridružili na otvoritvi, pa bi želeli izreči velik: HVALA! Vaša podpora in prisotnost sta bila ključnega pomena za uspeh naše otvoritve. Brez vas, dragi naši obiskovalci, nam ne bi uspelo ustvariti tako čudovite zgodbe.

Otvoritev nove poslovalnice Svet Užitka – Kranj je bila več kot le odprtje trgovine - predstavljala je priložnost za osvobajanje tabujev, spodbujanje odprte komunikacije o spolnosti in zadovoljevanje potreb posameznikov v njihovem intimnem življenju.

Če si želiš ponovno obuditi spomine na otvoritev ali pa si jo želiš ogledati, ker te žal ni bilo zraven, si spodaj oglej galerijo slik z dogodka.