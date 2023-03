Otvoritev prenovljenega prodajnega Studia Hisense Gorenje v Ljubljani

Na otvoritveni slovesnosti je zbrane nagovoril direktor podjetja Gorenje GSI, Matjaž Vodopivec , ki je poudaril, da v središče delovanja postavljajo končnega kupca, zato so pri prenovi studia sledili najnovejšim arhitekturnim smernicam za zagotavljanje odlične nakupovalne izkušnje. Z novo identiteto trgovine ustvarjamo spodbudno okolje, ki obiskovalcev ne vabi le k ogledu naše celotne ponudbe, ampak jim nudi tudi priložnost, da izkusijo in razumejo resnične prednosti izdelka, ter dodatno navdihne tiste, ki želijo raziskati najsodobnejšo tehnologijo. Ko televizorje Hisense postavimo v premišljeno arhitekturo, zagotovimo navdihujočo pripoved o domačem življenju in se tako še bolj približamo našim kupcem.

Celovita ponudba izdelkov in izkušeni prodajni svetovalci

Prenovljeni studio obiskovalcem omogoča, da si na enem mestu ogledajo celotno ponudbo blagovnih znamk Hisense in Gorenje ter poiščejo tiste izdelke, ki kar najbolj ustrezajo njihovim potrebam. Potrošniki namreč vsako leto več stavijo na premišljene in odgovorne nakupe, pri tem pa imajo pogosto v mislih tudi okoljski vidik. Skrb za okolje je ena od prioritet obeh blagovnih znamk pri razvoju izdelkov, zato stalno iščejo načine za uporabo trajnostnih materialov in embalaže, ki jo je mogoče reciklirati. Gospodinjski aparati Hisense in Gorenje, izdelani v Evropi, so narejeni iz odličnih, ekološko neoporečnih in razgradljivih materialov ter podvrženi strogemu testiranju za podaljšanje njihove življenjske dobe. Pomemben vidik je tudi dostopnost rezervnih delov in enostavno servisiranje izdelkov. V prenovljenem prodajnem studiu bodo obiskovalcem v veliko pomoč tudi dobro podkovani prodajni svetovalci, ki bodo znali odgovoriti na vprašanja ter celostno predstaviti posamezne izdelke. S praktičnimi nasveti in idejami za uporabo bo tako veliko lažje najti najustreznejšo rešitev za dom.

Prodajni studii Hisense Gorenje po Sloveniji

V Sloveniji so prodajni studii Hisense Gorenje poleg omenjenega v Ljubljani, ki je največji, še v Kopru, Velenju, Mariboru in Murski Soboti. Na vseh petih prodajnih mestih si obiskovalci lahko ogledajo celotno ponudbo izdelkov za dom in se posvetujejo s prodajalci. Gorenje GSI je del skupine Hisense Europe, ki je s proizvodno družbo Gorenje največji izvoznik v Sloveniji in drugi največji zaposlovalec v državi. Gorenje je s svojimi priznanimi gospodinjskimi aparati v Evropi dobro prepoznavna in cenjena blagovna znamka z več kot 70-letno tradicijo. Odkar so leta 2018 postali del korporacije Hisense, se je njihov razvoj še dodatno okrepil na podlagi globalne platforme Hisense.





Naročnik oglasa je Gorenje GSI d.o.o.