Outlook, Teams in Copilot nedosegljivi

Težave pri Microsoftu so se začele pojavljati v četrtek po poldnevu po vzhodnoameriškem času oziroma po 18. uri po slovenskem času. Pri Microsoftu so ocenili, da je malo verjetno, da bi bil globalni izpad posledica kibernetskega napada. Na družbenem omrežju X so motnjo pripisali povečani obremenitvi v več regijah. Kot poroča BBC, to pomeni, da strežniki družbe opravljajo več dela, kot ga običajno zmorejo. Težava naj ne bi bila posledica povečanega prometa, temveč tega, da je določeno število strežnikov nepričakovano nedosegljivih, kar dodatno obremenjuje preostalo infrastrukturo, je sporočil tehnološki gigant.

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Družba je danes v svoji najnovejši objavi sporočila, da spremembe, namenjene izboljšanju storitev in odpravi motnje, "ne delujejo tako, kot je bilo pričakovano". Podjetje preizkuša druge načine za rešitev težav, da bi dostop na svoje platforme omogočilo večjemu številu uporabnikov, ne da bi pri tem preobremenilo svoje sisteme. Spletno mesto za spremljanje delovanja storitev Downdetector je navedlo, da se je Microsoftov izpad v približno eni uri razširil v 74 držav po svetu in traja že več kot osem ur. Težave z dostopom do Outlooka je na Downdetector prijavilo skoraj 130.000 uporabnikov. Mnogi so navajali, da niso mogli pošiljati in prejemati e-pošte ali pa so imeli težave z nalaganjem svojih spletnih nabiralnikov. Težave so tudi z delovanjem platforme za poslovno sodelovanje in komunikacijo Teams, pomočnikom za umetno inteligenco Copilot in drugimi storitvami Microsofta 365. O težavah poročajo tudi uporabniki iz Azije, navaja AP.

Ameriški uporabniki, ki so prijavili izpad Outlooka FOTO: DownDetector