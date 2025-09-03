Svetli način
Naslovnica POP 30 SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorah SlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Slovenija

Ovadba zavržena, Klakočar Zupančičeva pričakuje opravičilo opozicije

Ljubljana, 03. 09. 2025 13.52 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
STA , M.V.
Komentarji
128

Kazensko ovadbo, ki jo je opozicija vložila zoper predsednico DZ, so pristojni organi zavrgli, je sporočila prva med poslanci Urška Klakočar Zupančič. Takšen razplet je pričakovala. Suma kaznivega dejanja krive ovadbe ne bo naznanila, pričakuje pa opravičilo državljanom podpisanih pod ovadbo zaradi "zavestne zlorabe pravnih instrumentov".

Urška Klakočar Zupančič
Urška Klakočar Zupančič FOTO: Bobo

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je pred poletjem vložila uradno poizvedbo pri pristojnih organih o stanju ovadbe, ki so jo zoper njo septembra lani podali poslanci opozicijskih SDS in NSi. "Pred dnevi sem dobila uradni odgovor, da je bila kazenska ovadba v celoti zavržena, ker je pristojni organ ugotovil, da ne gre za kazniva dejanja," je v današnji izjavi, pri kateri sta ji ob bok stopili obe podpredsednici DZ Meira Hot (SD) in Nataša Sukič (Levica), sporočila Klakočar Zupančičeva.

Sama je tak razplet pričakovala, saj je po njeni oceni ovadba "popolno pravno skropucalo" in je po njenem mnenju pisca razgalila kot "popolnega pravnega analfabeta". V danem primeru pa po njenem prepričanju ne gre zgolj za neznanje, pač pa za poskuse pritiska na posameznika in sistematično razvrednotenje pravnih instrumentov.

Tega se opozicija poslužuje že več mandatov, s ciljem vladati mimo zakonov, gre za načrtno vzpostavljanje temeljev morebitne diktature, političnim nasprotnikom očita Klakočar Zupančičeva. Ob tem je izpostavila, da je kriva ovadba kaznivo dejanje. "Zakon mi nalaga, da ga kot državljanka naznanim, vam pa povem, da se s temi zavržnimi dejanji res ne želim podrobno ukvarjati," je zatrdila. Čas do konca mandata namreč želi posvetiti tistim projektom, ki bodo prinesli konkretne koristi državljanom, je pojasnila.

Pričakuje in zahteva pa opravičilo vseh opozicijskih poslancev, podpisanih pod ovadbo. A kot je poudarila predsednica DZ, ne opravičila njej, pač pa vsem državljanom zaradi "zavestnega zlorabljanja pravnih instrumentov". Klakočar Zupančič tako pravi, da se ne želi prenagliti pri nadaljnjih korakih, saj meni, da je med poslanci, ki so se podpisali pod ovadbo, "zagotovo kakšen, ki je sposoben opraviti samorefleksijo".

Kot je spomnila, pa so lahko nadaljnji koraki tudi na pristojnih organih, ki lahko sami začnejo postopke, če menijo, da so izpolnjeni znaki kaznivega dejanja. "Kazenskopravni instituti niso igrače, sploh pa ne politične. Za politična preigravanja so na voljo drugi instrumenti, ne kazenske ovadbe, ki so rezervirane za najbolj zavržna dejanja v družbi," je navedla.

Podporo Klakočar Zupančič sta danes izrazili tudi obe podpredsednici DZ. Hot je poudarila, da je vložitev ovadbe, četudi ta ni bila utemeljena na pravnih dejstvih, povzročila škodo ne samo predsednici DZ, pač pa instituciji kot tudi vsem državljanom. "Od izvoljenih predstavnikov se pričakuje višja stopnja integritete, pričakuje se medsebojno spoštovanje, pričakuje se spoštovanje temeljnih postulatov demokratične ureditve Republike Slovenije," je izpostavila. Spodkopavanje tega pa po njenem mnenju pomeni spodkopavanje tega, na čemer je Slovenija utemeljila svojo samostojnost.

Sukič pa je poudarila, da je Klakočar Zupančič "odlična predsednica", ki državni zbor vodi "stabilno, učinkovito, zakonito". Ovadba je nadaljevanje političnega šova in je bila politično motivirana, je ocenila.

Pričakuje in zahteva pa opravičilo vseh opozicijskih poslancev, podpisanih pod ovadbo. A kot je poudarila predsednica DZ, ne opravičila njej, pač pa vsem državljanom zaradi "zavestnega zlorabljanja pravnih instrumentov".

Opozicijski SDS in NSi sta septembra lani Policiji in Okrožnemu državnemu tožilstvu v Ljubljani naznanili sum storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic in nevestnega dela v službi zoper predsednico DZ Urško Klakočar Zupančič. Kot so tedaj pojasnili, je sodu izbilo dno dejstvo, da ni sklicala izredne seje DZ, ki jo je zahtevalo 23 poslank in poslancev, in s tem onemogočala parlamentarno preiskavo, ki bi pod drobnogled vzela delovanje podjetij v slovenski energetiki.

klakočar zupančič ovadba opravičilo opozicija
Naslednji članek

Ministra pozivajo k odstopu: 'Najrevnejši plačujejo dvakrat več kot najbogatejši'

Naslednji članek

Poplave v Trstu: ulice pod vodo, izpadi elektrike in klici gasilcem

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (128)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Magic-G-spot
03. 09. 2025 15.13
Torej v pravu ni demokracije in svobode govora ko gre za nase? :) in zakoni ki jih ze 30+ let spreminjate in pisete sebi v prid niso skropucalo, je tako? :) Danes dam ovadbo jutri spremenite zakon in naslednji teden je ovadba skropucalo.....
ODGOVORI
0 0
natas999
03. 09. 2025 15.13
+1
a je ta mal bolana
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
03. 09. 2025 15.10
+3
Kdaj se bo ta klovnesa opravičila državljanom za njene izpade, guncanje afn pred častno stražo in dvigovanje krila v parlamentu?
ODGOVORI
4 1
Srebrni breg
03. 09. 2025 15.11
-3
Sektaši niste državljani Slovenija saj častite svastiko.
ODGOVORI
0 3
Srebrni breg
03. 09. 2025 15.09
+1
Janšistična svinjarija je mislila, da bo z Urško tako pometala po parlamentu kot je z Zorčičem.
ODGOVORI
3 2
bb5a
03. 09. 2025 15.08
+3
Ma koga briga kaj ona pričakuje... kaj vse šele ljudje pričakujemo od njih.
ODGOVORI
3 0
medusa
03. 09. 2025 15.08
+1
Jodl-dodl weeeweee...
ODGOVORI
1 0
Ricola Swiss
03. 09. 2025 15.07
+2
Pa ta zenska je čisto out!
ODGOVORI
3 1
Srebrni breg
03. 09. 2025 15.07
-2
Še enkrat več se je potrdil rek, da kjer je janšarija tam je svinjarija.
ODGOVORI
3 5
Magic-G-spot
03. 09. 2025 15.06
+3
Kako pa kaj Zuljo a sta se skupaj, mogoce kdo ve?
ODGOVORI
5 2
Teleport
03. 09. 2025 15.11
Ponoči hodita v parlament
ODGOVORI
0 0
Teleport
03. 09. 2025 15.04
+8
Ona, ki je iz parlamenta naredila cirkus, da ne napišem še kaj vec
ODGOVORI
12 4
tirolec
03. 09. 2025 15.04
-1
v sloveniji d.o.o. je vse dovoljeno
ODGOVORI
2 3
MasteRbee
03. 09. 2025 15.01
+5
Država ni več od državljanov.
ODGOVORI
10 5
Magic-G-spot
03. 09. 2025 15.05
+1
Torej tudi davki od drzavljanov niso od drzave.
ODGOVORI
2 1
MasteRbee
03. 09. 2025 15.13
Državljani smo dolžni plačevati davke, ki ne gredo državi, gredo ljudem in tu se naše pristojnost konča in zato smo glupi. Prav ima Jelinčič.
ODGOVORI
0 0
M_teoretik
03. 09. 2025 14.57
+4
Sej nisem cepljen na pravopis, le v vednost, da se polnopravno piše skupaj!?
ODGOVORI
4 0
slim386
03. 09. 2025 14.57
-4
Jok svečkarjev je neprecenljiv 🤣🤣🤣
ODGOVORI
6 10
Tho mp son
03. 09. 2025 14.56
+9
Vrana vrani ne izkljuje oči ! Ko gre za navadne , nevplivne ljudi , cel pravosodni aparat dela po zakonu . Vse se konča pri politikih , seveda odvisno od tega ali so naši , ali vaši . Trenutna vladna garnitura dela karkoli se jim zahoče , saj jim je glupa raja na volitvah dala vsa pooblastila .
ODGOVORI
12 3
xoxotox6
03. 09. 2025 14.55
-9
ja logično da so zavrgli saj tudi tisi ki o tem odločajo vsako dnevno izvajajo prakse iz naznanila prijave?????
ODGOVORI
0 9
Magic-G-spot
03. 09. 2025 14.55
+3
Kok ve bjonda o pravu se vidi v tem, da je sodisce zavrnilo ovadbo in ze takoj misli da je nedolzna nasprotnik pa kriv kok je pa neumna pa se zahteva opravicilo obenem ko pravi da se ne misli ukvarjat s tem. Ja zakaj pa potem v medije in iskanje pozornsost? Zenska je brez cloveskih vrednot morale nima sramu se norcuje iz ljudi v parlamentu..... poglejte njeno obnasanje. Navaden buli ki misli da je najlepsa na vasi in se jo morajo vsi bat. In sodisce ji daje potuho in vidite da ne neha. Se vecja krila dobiva. To kaj ste vzpostavili vec na miren nacin nebo slo resit zato pa vojne, zapomnite si to.
ODGOVORI
7 4
JanezOrban
03. 09. 2025 14.55
-2
Janša najbolj pokvarjen politik v zgodovini Slovenije!
ODGOVORI
9 11
JApajaDAja
03. 09. 2025 14.54
+6
upajmo, da se je v dopustu dovolj zdivjala in umirila strasti,da ne bo zopet izpadov na sejah dz.
ODGOVORI
9 3
patogen
03. 09. 2025 14.53
-1
kadija tuži, Kadija sudi, tako je to pri nas. Ivan janez, če se Klokokočarjevi opravičiš, te ne pogledam več.
ODGOVORI
7 8
slim386
03. 09. 2025 14.58
-6
Hahaha ti da bi se odrekel velikemu ljubljenemu vodji? Hahahaha 🤡🤡🤡
ODGOVORI
2 8
BBcc
03. 09. 2025 15.05
-2
Hahaha.🤣
ODGOVORI
0 2
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1198