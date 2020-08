Ovadba zoper nekdanje vodilne v Banki Slovenije je že skoraj dve leti na tožilstvu

Osumljenci naj bi Novi ljubljanski banki pridobili 257 milijonov evrov premoženjske koristi, so ugotovili preiskovalci. Šlo naj bi za sporno metodologijo vrednotenja premoženja slovenskih bank. Kmalu bo minilo dve leti, ovadba pa je še vedno na Specializiranem državnem tožilstvu. Tožilec Boštjan Jeglič namreč še ni vložil zahteve za sodno preiskavo na sodišče. Po štirih letih od hišnih preiskav zadeva tako še vedno ni prišla do sodišča. In zakaj ne? "Zadeva je v predkazenskem postopku, pri čemer je tožilstvo, s pomočjo policije, nadaljevalo pregled in analizo podatkov ter dokazov in še dodatno pridobilo določene podatke, ki bi pomagali k razjasnitvi dejanskega stanja. Pri tem pa je treba poudariti, da je nadaljnji postopek neposredno povezan tudi s postopkom pred Sodiščem Evropske unije v Luxembourgu, kar pomeni, da je tožilstvo zaradi upoštevanja načela lojalnega sodelovanja, ki je eno izmed temeljnih načel prava Evropske unije, do zdaj počakalo z morebitnim nadaljevanjem postopka na sodišču, v okviru katerega bi se namreč uporabila kot dokaz tudi obsežna dokumentacija, ki je bila zasežena v okviru hišnih preiskav na Banki Slovenije. Prav temu pa ves čas nasprotujeta tako Evropska komisija kot Evropska centralna banka," so nam odgovorili s tožilstva.

Ali to pomeni, da morebiti spreminjamo stališča, ki so jih vsi vpleteni slovenski organi imeli leta 2016, ko so bile hišne preiskave na Banki Slovenije? Ko so vsi v en glas zatrjevali, da se Evropska centralna banka (ECB) nima pravice vmešavati v kazenske postopke pri nas in da ne more posegati v našo zakonodajo na tem področju. Ali sedanje stališče tožilstva pomeni, da bo nekdanjemu prvemu možu centralne banke Boštjanu Jazbecu, ki je tudi osumljenec in zdaj dela v Bruslju, uspelo s pritiski iz tujine, da se postopek na sodišču sploh ne bo zgodil? Kot že rečeno, po štirih letih od hišnih preiskav se ni začela še niti sodna preiskava, kje smo šele na poti do obtožnice in kasneje morebitnega sodnega procesa. Ko bo vse zastaralo, bodo pa s prstom spet kazali na policijo, pravijo poznavalci. "Tožilstvo je bilo do sedaj mnenja, da je glede na zaključno fazo zadeve ter zaradi dejstva, da je vložena tožba na Sodišče EU ter da za sedaj evropska sodna praksa na tem področju ne obstaja in gre za precendenčni primer, pravilno in smiselno, da se počaka na meritorno odločitev Sodišča Evropske unije, ki bo s svojo odločitvijo začrtalo nadaljnjo sodno prakso v okviru EU. Tožilstvo bo namreč v celoti upoštevalo odločitev Sodišča EU, tako kot je v tem postopku do sedaj že v celoti upoštevalo vse odločitve slovenskih sodišč,"so zapisali na Specializiranem državnem tožilstvu. Se je cela država, od policije, tožilstva in sodišča do vlade in pravosodnega ministrstva zaman borila proti hudim pritiskom Evropske centralne banke in Evropske komisije zaradi kriminalistične preiskave v Banki Slovenije?

So bili ukrepi Banke Slovenije nezakoniti?

Julija 2016 so odmevale hišne preiskave Nacionalnega preiskovalnega urada na Banki Slovenije, zaradi sumov o nepravilnostih pri sanaciji bank, ki je med drugim privedla celo do izbrisa podrejenih obveznic in delnic bank. Kriminalisti so preiskovali, kaj je šlo narobe, da se je ocena premoženja Nove ljubljanske banke razlikovala za več kot milijardo evrov. NLB je namreč v svojih bilancah prikazala več kot 800 milijonov evrov premoženja, centralna banka pa je s svojo metodologijo ugotovila, da je banka 317 milijonov evrov v minusu, da ima torej negativen kapital in da je zrela za stečaj. To pa je za seboj potegnilo številne ukrepe banke in države, ogromno oškodovancev je čez noč ostalo brez svojih prihrankov, ki so jih vložili v bančne obveznice in delnice. Pojavil se je sum, da so bili prav predstavniki Banke Slovenije tisti, ki so usmerjali in narekovali metodologijo vrednotenja premoženja slovenskih bank. NPU je po končani preiskavi zaradi zlorabe uradnega položaja kazensko ovadil nekdanje vodilne na Banki Slovenije, ki naj bi bili odgovorni za nastalo situacijo. Ovadili so takratnega guvernerja Banke Slovenije Boštjana Jazbeca, Stanislavo Zadravec Caprirolo, Janeza Fabjana in Tomaža Čemažarja. Osumljeni so, da naj bi NLB pridobili 257 milijonov evrov premoženjske koristi. Vsi osumljenci očitke zanikajo.

"Prav je, da ljudje v tej državi dobijo občutek, da nihče ni nedotakljiv, tudi Banka Slovenije ne"

Tako se je po hišnih preiskavah na številne pritiske bančnikov odzval takratni direktor Uprave kriminalistične policije Branko Japelj, ki je stal za svojimi preiskovalci in ni dovolil, da bi policija popuščala bančnim lobijem."Prav je, da ljudje v tej državi dobijo občutek, da nihče ni nedotakljiv, tudi Banka Slovenije ne, zato se je banka dolžna ravnati po pravnem redu, ki velja v naši državi. Menimo, da je bil njihov odziv na hišne preiskave ne samo pretiran, tudi nepotreben, saj mi nismo zasegali dokumentacije Evropske centralne banke. Naše mnenje je, da smo zadevo izvedli v skladu s pooblastili, nenazadnje smo imeli za to tudi odredbo sodišča. Preiskava je bila strokovna in zakonita," je takrat povedal za našo medijsko hišo.