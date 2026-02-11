Naslovnica
SLOVENIJA ODLOČA 2026

Ovadbe članov NSi v zadevi Knovs: 'Uspeha liste to ne bo ustavilo'

Ljubljana , 11. 02. 2026 18.00

Avtor:
Denis Malačič STA
Predsednik NSi Jernej Vrtovec

"Kdor v Sloveniji štrli iz povprečja, ga porežejo. Kdor je uspešen, ga želijo napraviti neuspešnega," je ob predstavitvi skupne liste dejal predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec, ko je komentiral obtožni predlog zoper štiri člane stranke v zadevi Knovs. Prepričan je, da se vsakič, ko se pojavi resno upanje za oblikovanje desnosredinske vlade, pritiski usmerijo prav proti Novi Sloveniji, tokrat pa naj bi se po njegovem mnenju v predvolilno dogajanje vključilo celo tožilstvo.

Odvetnik evropskega poslanca Mateja Tonina pa obtožnega predloga še ni prejel, zato obramba ne pozna ne dokazov ne drugih podrobnosti očitanih dejanj. Zakaj pa se mu zdi nenavadno, da postopek vodi Specializirano državno tožilstvo?

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je v zadevi Knovs na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Po poročanju medijev so med obtoženimi prvak NSi Jernej Vrtovec, poslanca Janez Žakelj in Jožef Horvat ter, kot kaže, tudi nekdanji predsednik NSi Matej Tonin, ki je trenutno evropski poslanec v vrstah EPP.

Ovadba naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Zagovornik Mateja Tonina, odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, je ob tem presenečen, da je z očitki seznanjen izključno prek medijev, uradnih informacij pa do zdaj naj ne bi prejel: "Pravilna procedura bi bila, da seveda tožilstvo posreduje obtožni predlog na sodišče, sodišče nam ga vroči, nam tudi omogoči dostop do spisa, do vseh dokazov, da se spoznamo s konkretnimi očitki, predvsem s konkretnimi dokazi, nam to doslej še ni bilo omogočeno."

Kovačič Mlinarju se zdi nenavadno tudi to, da v primeru očitanega kaznivega dejanja, za katerega je zagrožena kazen do enega leta zapora in ki tako sodi med lažja kazniva dejanja, postopek vodi Specializirano državno tožilstvo: "Ker iz svojih lastnih izkušenj vem, da v primeru tovrstnih kaznivih dejanj, tudi, ko gre za zlorabo uradnega položaja po prvem odstavku 257. člena kazenskega zakonika, to ponavadi preganja pristojno okrožno državno tožilstvo."

Da gre po njegovem mnenju za podoben vzorec, kot takrat, ko naj bi na policiji "čistili" vse, ki niso bili naklonjeni Gibanju Svoboda, ter za širše totalitarne težnje, je zapisal prvak SDS Janez Janša. Ob tem je pritrdil opozicijskim kolegom, ki menijo, da gre v tem primeru za kriminalizacijo parlamentarnega nadzora.

Jernej Vrtovec, predsednik NSi, pa pravi: "Ampak ob tem naj jasno povem, to skupne liste in njenega uspeha ne bo ustavilo. In se obračam na državljanke in državljane, da ta trenutek pokažejo upor proti tovrstni pravni državi pod vodstvom Gibanja Svoboda in da se ljudje množično udeležijo volitev in podprejo to skupno listo."

Kovačič Mlinar pa pravi: "Bom rekel, naj si vsak izvleče svoje zaključke, zakaj je postopanje policije in tožilstva v tem konkretnem postopku bilo tako hitro, kot je bilo."

V Evropskem parlamentu so medtem glede morebitnega postopka za odvzem imunitete Mateju Toninu pojasnili, da prošnje slovenskih oblasti še niso prejeli oziroma da z njo še niso bili uradno seznanjeni.

Prebilič in Šarec obsojata Webrov poziv glede kazenskega pregona članov NSi

Evropska poslanca Vladimir Prebilič (Zeleni) in Marjan Šarec (Renew/Svoboda) sta bil medtem kritična do vodje politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfreda Webra, ki je v torek pozval Evropsko komisijo, naj preuči kazenski pregon članov NSi. Poslanca menita, da gre za vmešavanje v delo slovenskih organov in politični pritisk nanje.

Weber je v torek ob robu plenarnega zasedanja Evropskega parlamenta v Strasbourgu dejal, da kazenski pregon proti "kolegom tukaj v Evropskem parlamentu" iz NSi teče "samo zato, ker so pred leti opravili svoje delo v nacionalnem parlamentu". Vprašal se je, zakaj se to dogaja le nekaj tednov pred parlamentarnimi volitvami v Sloveniji in pozval Evropsko komisijo, naj zadevo preuči.

Šarec je poudaril, da si je Weber s svojimi izjavami privoščil grob poseg v neodvisnost slovenske pravosodne veje oblasti.

"Če podpira NSi iz političnih razlogov in jih poskuša zaščititi, oziroma omejiti škodo, je to pokazatelj, da mu ni nič mar za vladavino prava. Nasprotno, vmešava se v delo slovenskih organov in s pozivi Evropski komisiji vrši pritisk nanje. Če pa res verjame, da se to dogaja, je pa najmanj naiven, v kar pa močno, močno dvomim," je v torek zapisal na družbenem omrežju Facebook.

"Če ste imeli pogum vršiti nenapovedane nadzore in igrati Jamese Bonde, ter poskušati pridobivati podatke, potem bodite zdaj možje in povejte, da spoštujete pravosodne organe in da boste dokazali, da niste kršili zakona in prekoračili pooblastil," pa je Šarec na Facebooku sporočil članom NSi.

Šarec je skupaj s strankarsko kolegico Ireno Jovevo (Renew/Svoboda) na vmešavanje v delo slovenskih organov opozoril tudi v pismu, naslovljenem na Webra in poslanko EPP Leno Düpont (EPP), ki sta v svojih izjavah pregon članov NSi v zadevi Knovs komentirala kot politično motiviran.

Evropska poslanca v pismu med drugim navajata, da je politična podpora kolegom iz lastne skupine eno, popolnoma drugo pa je, ko nekdo izreče obtožbe proti slovenskim neodvisnim institucijam, torej SDT ali sodstvu.

"Če menite, da naše Specializirano državno tožilstvo ni neodvisno, kar bi bilo v nasprotju tako z zakonodajo EU kot nacionalno zakonodajo, vas vabimo, da takoj sprožite postopke na Sodišču EU," sta zapisala v pismu, ki so ga danes posredovali iz Šarčeve pisarne.

"Z obtoževanjem našega tožilstva, da je politizirano, ste dejansko vi tisti, ki politizirate ta primer, saj ustvarjate nesprejemljiv politični pritisk na neodvisen organ v Sloveniji," sta še dodala Joveva in Šarec.

Prebilič pa je ocenil, da Weber s svojimi izjavami grobo posega v načela spoštovanja pravne države. "Izjave pomenijo nedopustno vmešavanje v postopke, ki jih vodijo neodvisne institucije druge članice EU," je evroposlanec zapisal v današnjem sporočilu za javnost. Dodal je, da so Webrovi pozivi Evropski komisiji tudi poskus političnega pritiska na pravosodni sistem države članice.

Dodal je, da evropske politične družine ne smejo posegati v neodvisno delovanje nacionalnih organov in ne smejo poglabljati ali netiti dvomov v delovanje pravosodne veje oblasti.

Kritiko je Prebilič posredno uperil tudi v poslanske kolege v Evropskem parlamentu. "Obračanje na mednarodne politične akterje, kadar postopki komu niso pogodu, je nesprejemljivo, tako z vidika ustvarjanja političnega pritiska na neodvisne institucije kot tudi krnitve ugleda Slovenije v mednarodnem prostoru. Zato pozivam vse kolege in kolegice v Evropskem parlamentu, da se takih ravnanj vzdržijo," je zapisal.

bibaleze
