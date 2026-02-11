Ovadbe članov NSi v zadevi Knovs: 'Uspeha liste to ne bo ustavilo'

Odvetnik evropskega poslanca Mateja Tonina pa obtožnega predloga še ni prejel, zato obramba ne pozna ne dokazov ne drugih podrobnosti očitanih dejanj. Zakaj pa se mu zdi nenavadno, da postopek vodi Specializirano državno tožilstvo?

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je v zadevi Knovs na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Po poročanju medijev so med obtoženimi prvak NSi Jernej Vrtovec, poslanca Janez Žakelj in Jožef Horvat ter, kot kaže, tudi nekdanji predsednik NSi Matej Tonin, ki je trenutno evropski poslanec v vrstah EPP.

Ovadba naj bi se nanašala na nenapovedan nadzor članov Knovsa, ko so novembra 2023 na policiji med drugim preverjali, ali je ta prisluškovala nekaterim akterjem iz afere Dars. Zagovornik Mateja Tonina, odvetnik Blaž Kovačič Mlinar, je ob tem presenečen, da je z očitki seznanjen izključno prek medijev, uradnih informacij pa do zdaj naj ne bi prejel: "Pravilna procedura bi bila, da seveda tožilstvo posreduje obtožni predlog na sodišče, sodišče nam ga vroči, nam tudi omogoči dostop do spisa, do vseh dokazov, da se spoznamo s konkretnimi očitki, predvsem s konkretnimi dokazi, nam to doslej še ni bilo omogočeno."

Kovačič Mlinarju se zdi nenavadno tudi to, da v primeru očitanega kaznivega dejanja, za katerega je zagrožena kazen do enega leta zapora in ki tako sodi med lažja kazniva dejanja, postopek vodi Specializirano državno tožilstvo: "Ker iz svojih lastnih izkušenj vem, da v primeru tovrstnih kaznivih dejanj, tudi, ko gre za zlorabo uradnega položaja po prvem odstavku 257. člena kazenskega zakonika, to ponavadi preganja pristojno okrožno državno tožilstvo."

Da gre po njegovem mnenju za podoben vzorec, kot takrat, ko naj bi na policiji "čistili" vse, ki niso bili naklonjeni Gibanju Svoboda, ter za širše totalitarne težnje, je zapisal prvak SDS Janez Janša. Ob tem je pritrdil opozicijskim kolegom, ki menijo, da gre v tem primeru za kriminalizacijo parlamentarnega nadzora.

Jernej Vrtovec, predsednik NSi, pa pravi: "Ampak ob tem naj jasno povem, to skupne liste in njenega uspeha ne bo ustavilo. In se obračam na državljanke in državljane, da ta trenutek pokažejo upor proti tovrstni pravni državi pod vodstvom Gibanja Svoboda in da se ljudje množično udeležijo volitev in podprejo to skupno listo."

Kovačič Mlinar pa pravi: "Bom rekel, naj si vsak izvleče svoje zaključke, zakaj je postopanje policije in tožilstva v tem konkretnem postopku bilo tako hitro, kot je bilo."

V Evropskem parlamentu so medtem glede morebitnega postopka za odvzem imunitete Mateju Toninu pojasnili, da prošnje slovenskih oblasti še niso prejeli oziroma da z njo še niso bili uradno seznanjeni.