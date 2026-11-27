Pravosodni minister Mihael Zupančič je v družbi strankarskega šefa Anžeta Logarja poleti napovedal vojno korupciji in ustanovitev Skoka, s katerim naj bi jo učinkovito preganjali. "Ustvarjamo jasno linijo - od Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) do specializiranega sodišča," je dejal 18. junija letos. Pri tem sta se ministra simbolno sprehodila po propadajoči stavbi na Litijski, kot kronskem dokazu korupcije v prejšnjem mandatu. Minister Zupančič je projekt tedaj označil za "fiasko" in bil šokiran, da je stanje v notranjosti še slabše, kot je videl na fotografijah. Dobre štiri mesece kasneje pa preobrat. Medtem ko nesojena sodna stavba, ki jo je država v prejšnjem mandatu kupila za 7,7 milijona evrov, še naprej sameva in propada, je novi pravosodni minister zaposlil enega ključnih ljudi v aferi, ki ga kriminalisti sumijo zlorabe položaja.

Uroš Gojkovič FOTO: POP TV

"Dr. Uroš Gojkovič je 10. novembra 2026 po pooblastilu začasno prevzel vodenje Službe za koordinacijo in izvajanje projektov na Ministrstvu za pravosodje, in sicer za obdobje treh mesecev," pojasnjujejo na Zupančičevem ministrstvu. Gre za položaj glavnega načrtovalca in izvajalca projektov, ki jih ministrstvo sofinancira z evropskim denarjem. Gojkovičeva osnovna bruto plača je dobrih 3700 evrov, sojenje v zadevi Litijska pa se medtem še ni začelo. "Trenutno potekajo naroki za zaslišanje osumljenih. Po končanem zaslišanju še enega od osumljenih bo sodišče odločilo o utemeljenosti zahteve za preiskavo," pravijo na Okrožnem sodišču v Ljubljani.

Stavba na Litijski FOTO: POP TV

Gojkovič je bil v času nakupa Litijske generalni sekretar na pravosodnem ministrstvu, takoj po aferi pa ga je prejšnja vlada razrešila. NPU ga je zaradi posla ovadil skupaj s tedanjim šefom službe za nepremičnine na ministrstvu Simonom Starčkom, prodajalcem Sebastjanom Vežnaverjem in sodno cenilko Bredo Zorko. Le nekaj dni po tem, ko je Gojkovič pod ministrom Zupančičem znova dobil položaj, pa so na ministrstvu v isti zadevi ovadili še bivšo ministrico Dominiko Švarc Pipan.