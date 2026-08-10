Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Ovadili štiri mladoletne, ki so v past zvabili moškega in ga mučili

Rače, 10. 08. 2026 11.40 pred 4 urami 2 min branja 83

Avtor:
STA M.S.
Pest

Osem mesecev po incidentu v Račah, kjer je večja skupina mladoletnikov pod pretvezo srečanja s privlačno mladoletnico zvabila v past starejšega moškega in nato obračunala z njim, so kriminalisti končali preiskavo. Kazensko so ovadili štiri mladoletnike.

Na Policijski upravi Maribor so za Večer potrdili, da so ovadili štiri mladoletnike zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, in sicer ropa, nasilništva, odvzema motornega vozila ter zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva.

Po neuradnih informacijah časnika so kriminalisti ugotovili, da so imeli pri dogodku svojo vlogo tudi otroci, mlajši od 14 let. Ti po veljavni zakonodaji še niso kazensko odgovorni, zato zoper njih ni mogoče vložiti kazenske ovadbe.

Mladoletnike sumijo, da so se na družbenih omrežjih lažno predstavljali kot deklica, mlajša od 15 let, in prepričali 56-letnega moškega iz Občine Radenci, naj pride na srečanje z njo. Ko je prišel na dogovorjeno lokacijo na območju Osnovne šole Rače, ga je tam pričakala skupina mladih. Kot poroča Večer, so moškega obkolili, slekli in nasilno obračunavali z njim. Odvzeli naj bi mu denar, ki ga je imel pri sebi, zlorabili njegovo bančno kartico in se odpeljali z njegovim avtomobilom.

Policisti so mladoletnike izsledili po prijavi občana, ki ga je zmotila nevarna vožnja po Račah.

Moški ne bo kazensko odgovarjal

Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Policija je sicer med preiskavo preverjala tudi morebitne znake kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, vendar njihovega obstoja ni potrdila. Kaznivo dejanje pridobivanja oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene predpostavlja, da je na drugi strani komunikacije dejanska oseba, mlajša od 15 let. V konkretnem primeru pa je šlo za lažni profil, zato zakonski znaki kaznivega dejanja niso bili izpolnjeni. 

mladoletniki rače

Dolphin dosegel Kitajsko, evakuirali več kot milijon ljudi

Pirc Musar: Najboljši prijateljici že 20 let, bila je varnostno preverjena

24ur.com Po napadu na učenca: 'Odkrili smo vse storilce, gre za štiri mladoletne osebe'
24ur.com 22-letnik s četverico mladih oropal in pretepel mladoletnika
24ur.com Skupina mladoletnikov v Novem mestu napadla 18-letnico
24ur.com Po brutalnem pretepu dekleta identificirali pet osumljencev nasilništva
24ur.com Skupina mladostnikov nad 24-letnika: zahtevali denar in ga udarili po glavi
24ur.com Štirje neznanci v Luciji pretepli in okradli 14-letnika
24ur.com Pred novomeško trgovino: napadel varnostnika, grozil mu je z izvijačem
Priporoča
  • vrtiljak sola 1
  • vrtiljak sola 2
  • vrtiljak sola 3
  • vrtiljak sola 4
  • vrtiljak sola 5
  • vrtiljak sola 6
  • vrtilka sola 7
  • vrtiljak sola 8
  • vrtiljak sola 9
  • vrtiljak sola 10
  • vrtiljak sola 11
KOMENTARJI83

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
libido
10. 08. 2026 15.34
Osvajat samo tiste 50+....tu je nevarnost edino zbildan mož...
Odgovori
0 0
JohannDoe
10. 08. 2026 15.17
Te junake bi morali dati na akademijo v Tacen, ko takole volontersko ščitijo poštene ljudi. Tako jih je skrbela pravica, čast in varnost te virtualne mladoletnice, da so modela oropali in mu pobrali ves denar iz bančne kartice. To je dokaz, da niso dejansko hoteli oropat nekoga ter si izmislili mladoletnico kot idealno past, ker so računali da jih ne bo prijavil. Pohvalit bi jih morali, ne kazen. Kdo pa nas bo ščitil, ko policija odpove, če ne nasilneži in problematiki vseh sort in znanci policije in socialnih služb.
Odgovori
+1
2 1
Vrhovni poveljnik
10. 08. 2026 15.10
Popis najpogostejših storilcev pedofilskih kaznivih dejanj je na Wikipediji pod geslom "Catholic Church sexual abuse cases".
Odgovori
-6
3 9
IS58
10. 08. 2026 14.57
Če je zašel v past, potem že ni imel dobrih namenov z mladoletnico. Verjetno ji ne bi kupil čokolado. Mogoče ji bi obljubil štipendijo za končanje šolanja. Vse je mogoče. Zato so ga tudi oprostili.
Odgovori
-12
2 14
Victoria13
10. 08. 2026 14.48
V Sloveniji delamo v rokavicah z mladimi nasilneži, mejo je potrebno spustit na 12 let in pedofili. Profil je bil lažen, a ta 56 letni moški je šel na zmenek v dobri veri z otrokom mlajšim od 15 let!?
Odgovori
-13
2 15
a res1
10. 08. 2026 14.45
Spremenit zakon. Ko, (če) končaš OŠ imaš polno odgovornost glede kaznivih dejanj.
Odgovori
+12
12 0
Grdoba
10. 08. 2026 14.34
Pedifil pa izpadel kot žrtev
Odgovori
-5
9 14
JohannDoe
10. 08. 2026 15.19
Ni žrtev. Ampak huligani, ki so si ga izbrali za žrtev, ker so računali da jih ne bo prijavil, gotovo tud niso junaki te zgodbe.
Odgovori
+0
1 1
davboj
10. 08. 2026 14.33
Inteligenca komentarjev na nivoju pod sobno temperaturo. Ko bo nekoč vaš družinski član zablodel zaradi vaše zapoznele in arogantne vzgoje, da pohodiš vse kar leze, sami pa brez morale, takrat se boste vprašali, kaj in kje ste naredili narobe. Vsepovprek obsojat in obsodit je verjetno postal slovenski nacionalni šport, a tam kjer bi pa morali kaj povedati in reči, pa vam je muca jezik papala. Ne bodimo deb…ili, bodimo za kanček kaj več!!!
Odgovori
+14
14 0
Misanthrope
10. 08. 2026 14.31
Haha, zakonodja ščiti pedofile očitno. Mulci si zaslužijo nagrado, on pa čuzo. Jao.
Odgovori
0 0
rokololo
10. 08. 2026 14.31
Bo počasi treba razmislit, da se spremeni zakon in se strpa take smrkavce v zapor preden koga ubijejo iz objestnosti.
Odgovori
+12
14 2
cekinar
10. 08. 2026 14.21
Ja mulci so verjetno kar vredu poznali starega...da je pohotne.ž,malo zaostal itd...pa so izkoristili zadevo in mu nastavili past,sicer bi vsak normalen človek to "vabilo" smatral za zelo čudno ...
Odgovori
-8
6 14
Luna61
10. 08. 2026 14.09
Tako mislim jaz: mladim kazen za krajo, pohvalo za starega, staremu pa odrezati nekaj tam doli. Lp
Odgovori
-18
5 23
iKnow
10. 08. 2026 14.07
Sistem za bruhat! Bravo pubeci! Še več takih potrebujemo, pa bi bil hitro red!!!
Odgovori
-23
5 28
Puško v koruzo
10. 08. 2026 14.17
Bravo pubeci?1? Ti pa si en debhil. Najbolje da začnejo hoditi s štrikom okoli in soditi sami po svoji volji.
Odgovori
+19
21 2
IS58
10. 08. 2026 13.53
Mladostniki so ga dobili v past. Če ga ne bi pretepli, bi on od njih zahteval naj mu povejo, kje je mladoletnica. Sedaj pa je oproščen. Bravo.
Odgovori
-15
3 18
Rožle Patriot
10. 08. 2026 13.50
Pač pri nas se bo očitno še vedno delalo po tem sistemu in lovilo tiste ... "Kdo je to snemal" ... !!!
Odgovori
-17
4 21
Misika1967
10. 08. 2026 13.44
In kaj je stari delal na profilu mladoletnice??? Zakaj se je tak dalec pripeljal,??? Kaj je zdaj to obsodit ga,da ne napisem kaj.
Odgovori
-12
12 24
Rožle Patriot
10. 08. 2026 13.51
Se končno v nečem celo strinjam s tabo .. !
Odgovori
-11
6 17
Saul Goodman
10. 08. 2026 13.32
nemest , da bi jim dalo nagrado za hrabrost so jih kazensko ovadili.
Odgovori
-8
15 23
Mosquito
10. 08. 2026 14.02
haha, lol. Pejd kda žez mesto. Punce pri trinajstih zgledajo kot dvajsetletnice in vsi se obračajo za njimi, ni važna starost. Bomo vse te strpali v zapor oz jih po tvojem kar direktno začeli pretepat? :) Sem siguren, da si tudi ti že pogledal za katero, ki ni bila še godna ;)
Odgovori
+13
17 4
Hitri Zigi 78
10. 08. 2026 14.13
Če jih pogledaš ni s tem nič narobe. Narobe je če jih začneš ogovarjat in jih vabiti oz. da jih začneš nadlegovati.
Odgovori
+6
7 1
Mosquito
10. 08. 2026 14.53
Sigurno je meja zelo tanka in upam glavo stavit, da večina ne bi ustavila pri gledanju. Imam znanko, ki je rekla, da njena 14letna hči in njene kolegice ne hodijo več na gasilske veselice, ker stari deci 40+ tam nekaj spijejo in jih šlatajo. In tam ni nobenih lokalnih šerifov, da bi tkole tepl ampak je v večini še kakšne smeh in high-five. Pa bi moral biti, ne me narobe razumet.
Odgovori
+4
4 0
proofreader
10. 08. 2026 13.23
Kako pa napreduje postopek proti odvetniku?
Odgovori
+13
13 0
iziizi
10. 08. 2026 13.09
Pa to so uni ogrozena skupina na socialni in dokladih
Odgovori
+12
12 0
bibaleze
Portal
Starši so jo prepoznali na spletu, nato je ostala brez službe
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Zakaj se sorojenci toliko prepirajo – in kaj se ob tem učijo?
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Pri 14 letih je živela na ulici, danes jo občuduje ves svet
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
Ali je vaš trebuh premajhen ali prevelik? Kdaj je čas za skrb?
zadovoljna
Portal
Med njima je kar 48 let razlike: Richard Gere in mlada soigralka ujeta v prisrčnih trenutkih
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Imate nekaj kilogramov več? Te poletne obleke lepo poudarijo postavo
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Odločil se je za velik korak: 28-letnik zaprosil dolgoletno partnerko
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
Trik za razpokane pete, ki ga ženske poleti obožujejo
vizita
Portal
Največjo škodo si delate s tem
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Mislite, da znate izbrati meso za žar? Ta podatek vas lahko preseneti
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Kaj storiti, če bolijo kolki: ortoped razkriva preproste trike za zmanjšanje bolečine
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
Želite shujšati? Skrivnost je v majhnih navadah in ne v dieti
cekin
Portal
Zakaj Švedi znova pozivajo, naj prebivalci hranijo gotovino doma?
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Kdo plača kosilo: starši ali odrasli otroci? Razprava deli družine po vsem svetu
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Stvari, za katere ljudje po 40. letu z veseljem plačajo več
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
Pri zaposlitvah se vse spreminja: to so veščine, ki vam lahko prinesejo višjo plačo
moskisvet
Portal
Urška Klakočar Zupančič odločno o govoricah o razhodu
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
3 znamenja, ki jih je najtežje osvojiti
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Zgodovinsko! Prva Slovenka, ki ji je uspelo kaj takega
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
Hrvatica, ki je po ločitvi postala ena najbogatejših ločenk na svetu
dominvrt
Portal
Plevel med tlakovci vas ne bo več jezil: pomagajo vam stvari, ki jih imate v kuhinji
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Trik naših babic prihrani vodo, čas in detergent
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Če se na trati pojavljajo rjave lise, je razlog lahko precej bolj neprijeten, kot mislite
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
Razmišljate o novi kuhinji? Oblikovalci opozarjajo, da te barve izgubljajo priljubljenost
okusno
Portal
Natalija Bratkovič razkrila, kaj je po 40. letu črtala z jedilnika
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Pozabite na klasičen cheesecake: ta sočna različica je nekaj posebnega
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Po 50. letu telo potrebuje več beljakovin: 7 okusnih receptov za vsak dan
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
Italijanski sir, ki ga skoraj nihče ne pozna, a ga Italijani obožujejo
voyo
Portal
Hudičev odvetnik
Sommerdahlovi umori
Sommerdahlovi umori
Survivor: Hrvaška
Survivor: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
Znan obraz ima svoj glas: Hrvaška
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1897