Ovadili štiri mladoletne, ki so v past zvabili moškega in ga mučili

Na Policijski upravi Maribor so za Večer potrdili, da so ovadili štiri mladoletnike zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, in sicer ropa, nasilništva, odvzema motornega vozila ter zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva.

Po neuradnih informacijah časnika so kriminalisti ugotovili, da so imeli pri dogodku svojo vlogo tudi otroci, mlajši od 14 let. Ti po veljavni zakonodaji še niso kazensko odgovorni, zato zoper njih ni mogoče vložiti kazenske ovadbe.

Mladoletnike sumijo, da so se na družbenih omrežjih lažno predstavljali kot deklica, mlajša od 15 let, in prepričali 56-letnega moškega iz Občine Radenci, naj pride na srečanje z njo. Ko je prišel na dogovorjeno lokacijo na območju Osnovne šole Rače, ga je tam pričakala skupina mladih. Kot poroča Večer, so moškega obkolili, slekli in nasilno obračunavali z njim. Odvzeli naj bi mu denar, ki ga je imel pri sebi, zlorabili njegovo bančno kartico in se odpeljali z njegovim avtomobilom.

Policisti so mladoletnike izsledili po prijavi občana, ki ga je zmotila nevarna vožnja po Račah.