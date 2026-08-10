Ovadili štiri mladoletne, ki so v past zvabili moškega in ga mučili

Na Policijski upravi Maribor so za Večer potrdili, da so ovadili štiri mladoletnike zaradi suma storitve več kaznivih dejanj, in sicer ropa, nasilništva, odvzema motornega vozila ter zlorabe negotovinskega plačilnega sredstva.
Po neuradnih informacijah časnika so kriminalisti ugotovili, da so imeli pri dogodku svojo vlogo tudi otroci, mlajši od 14 let. Ti po veljavni zakonodaji še niso kazensko odgovorni, zato zoper njih ni mogoče vložiti kazenske ovadbe.
Mladoletnike sumijo, da so se na družbenih omrežjih lažno predstavljali kot deklica, mlajša od 15 let, in prepričali 56-letnega moškega iz Občine Radenci, naj pride na srečanje z njo. Ko je prišel na dogovorjeno lokacijo na območju Osnovne šole Rače, ga je tam pričakala skupina mladih. Kot poroča Večer, so moškega obkolili, slekli in nasilno obračunavali z njim. Odvzeli naj bi mu denar, ki ga je imel pri sebi, zlorabili njegovo bančno kartico in se odpeljali z njegovim avtomobilom.
Policisti so mladoletnike izsledili po prijavi občana, ki ga je zmotila nevarna vožnja po Račah.
Moški ne bo kazensko odgovarjal
Moški, ki se je ujel v past, ne bo kazensko odgovarjal. Policija je sicer med preiskavo preverjala tudi morebitne znake kaznivih dejanj zoper spolno nedotakljivost, vendar njihovega obstoja ni potrdila. Kaznivo dejanje pridobivanja oseb, mlajših od 15 let, za spolne namene predpostavlja, da je na drugi strani komunikacije dejanska oseba, mlajša od 15 let. V konkretnem primeru pa je šlo za lažni profil, zato zakonski znaki kaznivega dejanja niso bili izpolnjeni.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.