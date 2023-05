Ovce v Gorjah napadel volk italijanskih korenin

Iz Zavoda za gozdove so sporočili, da so znani rezultati genetske analize vzorcev, ki so bili odvzeti na pokončanih živalih na območju Bleda 14. maja letos. Ta je dokazala, da je škodo povzročil en volk. "Z genetskimi analizami je bilo mogoče ugotoviti tudi, da je volk samec in da njegovi predniki prihajajo iz italijanskih Alp," so nam odgovorili v zavodu.