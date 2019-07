Inšpekcija ni ugotovila nepravilnosti pri lastniku zemljišča, nezakonito zemljino odstranili

Društvo za varstvo okolja Bled je aprila opozarjalo na neprimerno odlaganje raznovrstnih gradbenih in zemeljskih odpadkov v vrtače v bližini vodovarstvenega območja Ovčja jama, ki lahko ogrozi vir za 15.000 in več ljudi. Bali so se, da so neprimerno odložene odpadke samo zasuli z zemljino in posejali s travo. Gre za Triglavski narodni park in območje Natura 2000.

Kot smo že poročali, je zasipanje opravljalo gradbeno podjetje z okolice Kranja po naročilu bližnjega kmeta, ki je lastnik zemljišča. Ta želi z izsekom gozda in nasipavanjem razširiti kmetovalno površino. Prebivalci so se po razkritju o odlaganju onesnažene zemljine zbali za vir pitne vode Ovčja jama.

Na to odkritje se je odzvalo Ministrstvo za okolje in prostor, ki so ga v Društvu za varstvo okolja Bled komentirali tako: "Po razkritju Društva za varstvo okolja Bled, da gradbeno podjetje iz okolice Kranja v neposredni bližini vodovarstvenega območja na območju Mežakle v TNP-ju in Naturi 2000 zasipava odpadke, se je ustvaril javni poziv za ukrepanje odgovornih. Ministrstvo za okolje in prostor je sicer podalo časovni okvir razširitve vodovarstvenega območja, saj je dokazano, da je območje Pernikov neposredno povezano z zajetjem Ovčja jama - vir pitne vode za več kot 15.000 prebivalcev v občinah Gorje, Bled in Radovljica. Državne institucije podlage za povečanje območja zaščite vodovarstvenega območja sprejemajo že desetletja, stanje pitne vode pa se za 15.000 prebivalcev na tem območju vsakoletno slabša, voda se od leta 2014 neprekinjeno klorira.