Svet najbolj vidijo tisti, ki se ne bojijo segati visoko in ne priznavajo nobenih meja. In skozi njihove oči je prekrasen. To so dokazali slikarji, ki svoja dela zdaj razstavljajo na ministrstvu za kulturo. Njihova posebnost je, da te slike niso ročna dela, saj slikarji rok ne morejo uporabljati. A so vseeno postali umetniki.