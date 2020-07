OVS tožilstvu posredovala poročilo o incidentu na meji

Na ministrstvu sicer, dokler tožilstvo ne preuči zadeve in odloči o morebitnih nadaljnjih korakih, zadeve ne morejo komentirati, so pojasnili za STAin dodali, da bo omenjeno poročilo sicer predstavljeno na sredini zaprti seji parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs).

Da so v omenjeni zadevi prejeli poročilo OVS, je že pred tem za Primorske novice potrdila vodja koprskega državnega tožilstva Barbara Milič Rožman. Kot je dodala, tožilstvo o poročilu še ni odločilo.