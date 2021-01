Luksuzno življenje dobaviteljev hitrih testov

"Moji fantje morajo opraviti poseben posel, zato smo najeli privatno letalo za pot v Slovenijo," pove Luka Lah na posnetku, ki te dni kroži na družbenih omrežjih. Je del tako imenovanih kripto-piramidašev skupaj z Alanom Amadejem Eferlom inKlemnom Nicolletijem. Slednja sta maja kupila ljubljansko podjetje Majbert Pharm, ki se ukvarja s prodajo medicinske opreme. Lah, nekdanji član podmladka SDS, zdaj razkriva, kako so hitre teste sploh dostavili v Ljubljano. Najprej so imeli zabavo na Dunaju. Tik pred vkrcanjem na letalo pa je nastal omenjeni posnetek."Čas je, punčka, da gremo. Se vidimo na zmagovalni strani," še veselo zavpije.

A se je zataknilo. Ekipa je na letalo namreč namestila svojo promocijsko nalepko in po poziranju na krilu letala je pilot odločil, da zaradi tega iz varnostnih razlogov ne sme poleteti."Najprej ob 9.30 bi morali biti v Ljubljani. Grozi nam 150 tisoč evrov kazni od vlade. Posel je zmenjen. Zdaj mi pravite, da je polet odpovedan zaradi ene nalepke," zgroženo vpraša osebje na letališču.

Spomnimo, začetek hitrih testiranj je bil sprva napovedan za ponedeljek, 21. decembra, pa so ga pet pred dvanajsto premaknili na torek. Danes ministrstvo za zdravje sicer uradno zanika, da bi imeli težave pri dobavah. Lastnika Majbert Pharm pa se trenutno zabavata v Mehiki, to prikazujejo tudi posnetki, ki jih javno in redno objavljata.