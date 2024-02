Golob nezadovoljen: SD mu vsebinsko ni pojasnil ničesar

Prvi pomembnejši sestanek obeh - torej pravosodnega in finančnega ministrstva - je bil v začetku decembra. Tam sta bila oba ministra - Švarc Pipanova in Boštjančič. Pa tudi državni sekretarji obeh ministrstev. In na tem sestanku je Boštjančič jasno opozoril, da je treba posel izpeljati še v letu 2023 - torej v dobrih treh tednih od takratnega sestanka.

Iskala naj bi zlasti izhod iz nastale situacije, naslednji, bolj vsebinski pogovor, naj bi opravila v ponedeljek. Pritisk se je sicer medtem preselil še izven političnih palač in soban: po naših neuradnih informacijah je bila Švarc Pipanova deležna groženj. Ker naj bi bile tako resne, pa ji je bilo, neuradno s četrtkom, odrejeno policijsko varovanje. Na policiji so nam pojasnili, da ministre varujejo na podlagi uredbe ter da so ukrepi opredeljeni v načrtu, označenem s stopnjo zaupnosti, zato jih ne razkrivajo.

Štiri dni kasneje sledi ponoven sestanek pravosodja in financ, tema pa, kako zagotoviti denar za leti 2024 in 2025, za nov ljubljanski zapor, ki ga država gradi v Dobrunjah. Na sestanku, poleg obeh ministrov, in državnih sekretarjev Igorja Šoltesa in Saše Jazbec sedi tudi vodja kabineta ministra Boštjančiča, Klemen Babnik. In zanimivo prav na tem sestanku si je minister, ki bdi nad državnimi financami, premislil. Takrat že zaustavljenemu projektu nakupu stavbe na Litijski ponovno prižge zeleno luč. Tako trdno je bil odločen, da še, pozor, isti dan na dopisni seji prerazporedijo 6,5 milijona evrov.

Kot vemo, le teden dni kasneje je bil denar že na računu prodajalca, znanega poslovneža Vežnaverja.

Posel so v celoti izpeljali v tednu dni

Tako kratek rok je več kot nenavaden. Sploh zato, ker so bili v tem tednu vmes še božični prazniki. Izstopa sicer še ena zanimiva povezava. V le dveh delovnih dneh, v četrtek je bil namreč posel že na vladi, so morali na pravosodnem ministrstvu od ljubljanske občine dobiti tudi lokacijsko informacijo, ki se pridobiva po upravnem postopku in soglasje, da občina ne bo uveljavljala predkupne pravice. In pozor, občina Zorana Jankovića je, po naših informacijah, ministrstvo obvestila, da bi za ta postopka potrebovala od tri tedne do celo meseca in pol. Na koncu so papirje prejeli zgolj v enem dnevu.

Kdo je posredoval? Tudi to bodo verjetno preverili kriminalisti.