Ozaveščanje o demenci: kdaj informiranje postane breme?

Demenca je, takoj za rakom tisto, česar se starejši odrasli najbolj bojijo, kažejo podatki. V zadnjih dveh desetletjih so aktivnosti za ozaveščanje o tej bolezni postale osrednji del prizadevanj za zmanjšanje stigme, povezane z njo. Čeprav so te kampanje prispevale k večji informiranosti javnosti, nedvoumno dejstvo ostaja, da napačna prepričanja vztrajajo.

Čeprav so kampanje namenjene zmanjševanju stigme, rezultati raziskav kažejo, da se odgovornost za preprečevanje bolezni prepogosto (nenamerno) prenese na posameznike in njihove družine. Skoraj dve tretjini vprašanih meni, da je demenca posledica nezdravega načina življenja. To lahko privede do občutka, da so bolniki sami krivi za svojo bolezen.

Več kot 40 odstotkov ljudi verjame, da demenca izhaja iz pomanjkanja družinske podpore, kar lahko poveča pritisk na tiste, ki že tako skrbijo za svoje bližnje. Pomislimo: ali ni ključno, da ozaveščanje ne ustvarja dodatnega bremena in krivde za že tako obremenjene posameznike in njihove družine?

Vse to nas privede do vprašanja, kako se to odraža v njihovem resničnem življenju.

Bolj skrbi tiste, ki jih ne bi smelo

V našo prakso, kjer izvajamo kognitivna testiranja, prihajajo izjemno zaskrbljeni posamezniki. Pri mnogih se izkaže, da gre zgolj za običajno starostno pozabljivost, ki jo ljudje pogosto zamenjujejo za zgodnje znake demence. V sklopu zadnjega projekta smo izvedli tudi raziskavo o zaskrbljenosti glede demence med starejšimi odraslimi.