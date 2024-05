Ozemlje Slovenije bodo prve branile 'prostorske sile'

Ko so v vojski in na ministrstvu seštevali število pripadnikov, so po Glavaševih besedah našli vrzeli. Te želijo napolniti s prostorskimi silami, ki se bodo prve odzvale v primeru krize ter državo ohranjale samostojno. Koliko bo teh ljudi, je stvar dogovora, je dodal.

Pred mesecem dni je sicer ministrstvo sporočilo, da je Šarec podpisal usmeritve za preoblikovanje in organiziranost SV. Med drugim bo do najpozneje 1. julija vzpostavljeno poveljstvo prostorskih sil brigadne ravni in dva polka s po enim jurišnim odredom četne ravni. Do konca leta pa namerava ministrstvo vzpostaviti še ustrezen učni center, ki bo podpiral in omogočal vzpostavitev prostorske organiziranosti SV. Do 1. julija 2025 pa bo ustanovljenih še osem polkov z vsaj enim jurišnim odredom četne ravni, so dodali.