Ožgani leseni kip Melanie Trump zamenjali z bronastim

Na Rožnem pri Sevnici, kjer so vandali julija zakurili leseni kip prve dame ZDA Melanie Trump, so v torek slovesno odkrili nov, bronast kip. Novica je dosegla tudi številne tuje medije. Ugledni The Guardian poroča, da se je ustvarjalec za bron odločil zato, ker bo kip tako težje uničiti.

icon-expand FOTO: Bobo icon-chevron-left icon-chevron-right Tako leseni kip kot tudi novi bronasti kip, postavljen na Rožnem, je oblikoval ameriški umetnik iz Berlina Brad Downey,izdelal pa kipar in rokodelec Aleš Župevc Maxi. Prvotni kip so neznanci požgali 4. julija, ko je v ZDA dan neodvisnosti. Policija storilcev še ni našla. Rustikalna figura je bila izdelana iz debla lipe, Trumpovo pa je prikazovala v bledo modri obleki, kakršno je nosila na predsedniški inavguraciji Donalda Trumpa. Skulptura v naravni velikosti sicer ni preveč podobna ameriški prvi dami, ob prvotni otvoritvi pa je prejela kar nekaj kritike. PREBERI ŠE Vandali zakurili kip Melanie Trump Novi kip je sicer enobarven, a enake oblike kot njegov ožgani predhodnik. "Danes smo tukaj, ker smo postavili kip Melanie na mesto, kjer je zgorel, in v spomin na kip, ki je bil zažgan,"je dejal slovenski umetnikMarko Vivoda,poroča AP. Na plošči poleg novega kipa je zapisano, da je "posvečen večnemu spominu na spomenik Melanie, ki je stal na tem mestu od leta 2019 do 2020". icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Downey je požig originalne skulpture označil za simbol "političnih napetosti" v ZDA in "kritiko" politike Donalda Trumpa. Nova figura je bila zasnovana tako, da je "čim bolj trdna, iz trpežnega materiala, ki se ga ne da zlahka uničiti". Downey se je branil tudi pred obtožbami, da je kot del svojega umetniškega postopka kip zažgal sam. "Kipa niti nisem zažgal, niti nikomur nisem naročil, da to stori,"je dejal po poročanju The Guardiana.