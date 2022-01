OZP o domnevnih dogovorih s Hrvaško in odnosih s Tajvanom

Odbor DZ za zunanjo politiko bo na nujni seji, ki naj bi potekala za zaprtimi vrati, z zunanjim ministrom Anžetom Logarjem obravnaval domnevni dogovor s Hrvaško o ribolovu v Piranskem zalivu. Obravnavali bodo tudi napoved premierja Janeza Janše, da se obeta vzajemno odprtje predstavništev med Slovenijo in Tajvanom, kar je razburilo Kitajsko.

Najprej se bodo člani odbora posvetili obravnavi domnevnega dogovora med Slovenijo in Hrvaško glede ribolova v Piranskem zalivu. Hrvaški mediji so namreč nedavno poročali, da sta hrvaška ministra za kmetijstvo in za zunanje zadeve obvestila ribiče v Umagu o dogovoru s Slovenijo, da bodo slovenski ribiči lahko ribarili do Umaga, hrvaški ribiči pa v slovenskih vodah vse do Kopra. Na slovenskem zunanjem ministrstvu teh navedb niso ne zanikali ne potrdili.

Opozicijo, ki je zahtevala sklic seje, sicer zanima predvsem, ali gre pri tem dogovoru, če obstaja, za uresničevanje arbitražne razsodbe o meji ali pa za odstop od nje. Državni sekretar na MZZ Gašper Dovžan je sicer na sredini seji OZP že zatrdil, da Slovenija spoštuje in upošteva arbitražno razsodbo, iz katere izhajajo tudi obveznosti za obe strani.

icon-expand Piranski zaliv FOTO: Aljoša Kravanja

Dodal je sicer, da glede izpolnjevanja obveznosti, ki izhajajo iz arbitražne razsodbe za drugo stran, to javno težko komentira, a je to predmet tihe diplomacije. Vse aktivnosti Slovenije so v luči uresničitve razsodbe in olajšanja življenja ljudi ob meji, ki imajo zaradi samega poteka meje posledice za njihov vsakdan, je še dejal. Tudi o Janševih izjavah glede Tajvana