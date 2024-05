OZP podprl deklaracijo ob 20. obletnici članstva Slovenije v EU

Zastavi Slovenije in EU

Deklaracijo z naslovom Doma v Evropi sestavljata dva vsebinska sklopa s 30 točkami, ki povzemajo dosedanje dosežke in navajajo usmeritve Slovenije znotraj EU za prihodnost, je na seji v imenu predlagateljev pojasnila poslanka Svobode Tamara Vonta. Pri oblikovanju deklaracije so sodelovali še poslanci SD.

Kot je poudarila Vonta, je članstvo v EU še vedno najboljša izbira za slovenske državljane, kot je bilo to tudi pred 20 leti.

Zunanja ministrica Tanja Fajon je članom odbora zagotovila, da vlada podpira predlog deklaracije in ga pozdravlja kot tvoren prispevek k praznovanju obletnice članstva v EU ter pomembno vzpodbudo za razmislek o evropskih zadevah v letu, ko bodo potekale evropske volitve in se bo začel nov institucionalni in zakonodajni ciklus EU.

Ob tem je napovedala še, da se že pripravlja nov predlog deklaracije o usmeritvah za delovanje Slovenije v institucijah EU, saj se bo jeseni iztekla dosedanja veljavna deklaracija. Kot je zagotovila, nameravajo v besedilu smiselno upoštevati tudi dele danes sprejete deklaracije.

Opozicija je v razpravi izrazila nekaj pomislekov, med bolj kritičnimi so bili pri SDS. Poslanec SDS Branko Grims, ki je sicer mnenja, da je Slovenija lahko upravičeno ponosna na 20 let v EU, je opozoril na del deklaracije, ki poziva k vzpostavitvi enotnih evropskih volitev, kar pomeni vzpostavitev transnacionalnih list. To pa bo po njegovem prepričanju vodilo v konec nacionalnih držav.

Poslanca SDS Žan Mahnič in Anže Logar pa sta med drugim opozorila na zamujeno priložnost, da deklaracija ni usklajena z vsemi strankami. Pri SDS so napovedali, da deklaracije ne bodo podprli.

Predsednik NSi Matej Tonin pa je kot pozitivno v deklaraciji označil le, da se na nek način kaže pozitiven odnos slovenske politike do EU in da se poziva k udeležbi na evropskih volitvah.

Deklaracijo je podprlo osem poslancev, nihče ni bil proti, poslanec SDS Andrej Kosi pa se je glasovanja vzdržal. O deklaraciji bo odločal še državni zbor.