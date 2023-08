Ozračje postaja nestabilno: možne močnejše krajevne nevihte

Težišče nevihtnega dogajanja bo v severni polovici Slovenije, kjer lahko lokalno v kratkem času pade več kot 30 litrov dežja na kvadratni meter, zato lahko močneje narastejo in poplavijo posamezni potoki in hudourniki. Na manjših območjih so zelo verjetni tudi močnejši sunki vetra in toča.

Nevihte se bodo z višinskim severozahodnim vetrom pomikale proti jugovzhodu in ob tem predvidoma slabele. Vseeno pa lahko kakšna močnejša nevihta pozno popoldne oplazi tudi Dolenjsko in Posavje. Najkasneje zvečer se bo vremensko dogajanje povsod umirilo.