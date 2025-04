PRENOS V ŽIVO: Kaj na ameriške carine pravi gospodarska zbornica?

"Vsekakor bodo carine vplivale na vse, ki posredno ali neposredno izvažajo na ameriški trg. Obrtniki in podjetniki, ki jih zastopa OZS, so vezani na ameriški trg predvsem posredno, kot podizvajalci velikim podjetjem iz EU, predvsem v avtomobilski panogi," so pojasnili v obrtni zbornici.

Carine bodo imele po njihovih navedbah negativen vpliv na obseg proizvodnje in na dobičke določenih podjetij, kar pomeni več pritiska na cene tudi za slovenska podjetja, ki so podizvajalci velikih podjetij.

"Posledice so lahko tudi odpuščanja ali pa bodo podjetja iskala alternativne priložnosti oz. nove poslovne partnerje, ki so vezani na druge trge. Glede na dogajanje na evropskem trgu, kjer se je avtomobilska industrija že pred tem soočala s težkimi razmerami in odpuščanjem, bo to vsekakor dodaten udarec za panogo," se bojijo v OZS.

Po njihovi oceni bodo nekatera podjetja svoje proizvodnje preselila na ameriški trg, a naj bi glede izkušenj podjetij, ki tam že delujejo, tudi tam obstajali številni izzivi, povezani z delovno silo. "Selitev proizvodnje v ZDA je sicer tudi cilj predsednika Trumpa," so spomnili.

Druga možnost je, tako v zbornici, strategija umika, kar pomeni, da bodo podjetja iz EU poiskala druge trge. "Glede odziva EU na carine pa menimo, da je trgovinska vojna vsekakor najslabša strategija. Vendarle upamo, da bi EU dosegla dogovor z ZDA in preprečila trgovinsko vojno," so še izpostavili.