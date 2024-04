OZS: Pravilnik o premeščanju bremen bo nova birokratska ovira

S prvim avgustom letošnjega leta se bo začel uporabljati nov pravilnik o zagotavljanju varnosti in zdravja delavcev pri ročnem premeščanju bremen. Zamenjal bo prejšnjega, ki je bil v veljavi od leta 2005. Predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS) Blaž Cvar je poudaril, da je treba poskrbeti za zdravje in varnost zaposlenih na delovnem mestu, obenem pa je tudi izrazil skrb glede izvajanja pravilnika v praksi. "Opravili smo analizo v različnih panogah, ki je pokazala, da bo pravilnik o premeščanju bremen prizadel številne panoge, zlasti trgovino, gradbeništvo, vrtnarstvo. Za mala podjetja, kjer je že sedaj težava s pomanjkanjem delovne sile, bo uvedba pravilnika povzročila administrativne in finančne težave. Rotiranje na delovnih mestih, kot je predlagalo ministrstvo za delo, v praksi torej ni izvedljivo," je povedal.

Tudi direktor Obrtno-podjetniške zbornice Danijel Lamperger je kritičen do uvedbe novega pravilnika. "Pri sprejemu pravilnika smo se zgledovali po nemškem modelu, a tega smo sprejeli na tipično slovenski način, to je tako, da smo ga zaostrili. Mejne vrednosti, kdaj so obremenitve za delavca previsoke, so pri nas hitreje v rdečem kot v Nemčiji, hkrati pa je pravilnik v Nemčiji zgolj priporočilo, pri nas pa obveznost. Pravilnik je treba zato še pred uveljavitvijo ustrezno spremeniti," je dejal.