OZS: Država naj povrne izpad dohodka, najemnine, fiksne stroške, ...

"Vlada je s prvimi petimi interventnimi zakoni že priskočila na pomoč obrtnikom in podjetnikom, ki jih je prizadela epidemija. Ker pa so bili številni obrtniki in podjetniki ponovno primorani zapreti svoja podjetja oziroma omejiti svoje poslovanje zaradi drugega vala epidemije, jim moramo pomagati s PKP6. Narediti moramo vse, da podjetja in delovna mesta ne ugasnejo. Od kondicije gospodarstva je namreč odvisno, kakšna bo naša prihodnost. In verjamem, da si vsi želimo svetle prihodnosti, da bomo imeli delovna mesta in normalno življenje," poudarja predsednik Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Branko Meh .

Podjetjem pa naj bo pri koriščenju ukrepa čakanja na delo doma omogočeno, da dokažejo, da kriterija upada prihodka niso dosegli zaradi neprimerljivega obsega poslovanja v primerjavi s preteklim letom (denimo širitev dejavnosti, nove zaposlitve itd.). Ker je treba spodbujati uspešnost podjetij, naj podjetja sredstva iz naslova državne pomoči namenijo raje za raziskave in razvoj ali za nagrajevanje zaposlenih, predlagajo.

'Država naj povrne izpad dohodka ali vse fiksne stroške'

Eden izmed njihovih predlogov je tudi, da država tistim podjetjem, ki so morala na podlagi odloka svoje obrate zapreti ali obseg poslovanja zmanjšati, povrne izpad dohodka ali vse fiksne stroške. Prav tako predlagajo subvencijo s strani države za plačilo poslovnih najemnin.

Podobno kot v sosednjih državah predlagajo dvig zneska posojila, ki je predmet državnega poroštva z 10 % na 25 % prodaje in 2-kratnik stroškov dela ter poenostavitve, ki bodo bankam in prosilcem omogočale, da bo shema v praksi zaživela, so zapisali.

Poleg tega želijo še zamrznitev oz. preložitev dviga minimalne plače vsaj še za eno leto.

Opozarjajo tudi, da je zaradi kriznih razmer med obrtniki in podjetniki vedno več takšnih, ki niso upravičeni do ukrepov pomoči zaradi pogoja, po katerem morajo biti na dan vloge poravnani vsi davki in prispevki: "Dejstvo je, da si mnogi še niso opomogli od krize spomladi in vseh davkov ne morejo pravočasno poravnavati. Predlagamo, da se pogoj datumsko omeji na način, da so do ukrepov upravičeni vsi, razen davčnih dolžnikov pred 13. 3. 2020. Predlagamo tudi, da se vse davčne dajatve in prispevki brezpogojno in brezobrestno odložijo in da se s tem ne omeji upravičenosti do ukrepov pomoči." Prav tako predlagajo, da je plačilni rok za neposredne in posredne uporabnike proračuna za plačila zasebnim subjektom osem dni.

Predloge imajo tudi v Zvezi svobodnih sindikatov

Svoje številne predloge za pomoč v šestem protikoronskem paketu pa so predstavili tudi v Zvezi svobodnih sindikatov. Na vlado so naslovili seznam 32 predlogov. Tako vladi predlagajo,da v šestih protikoronski paket med drugim uvrsti 100-odstotno nadomestilo plače za starše, ki so zaradi šolanja otrok morali ostati doma. Prav tako 100-odstotno nadomestilo plače predlagajo za delavce na čakanju, če je to posledica prepovedi opravljanja dejavnosti. Predlagajo tudi, da bo podjetja, ki so deležna državne pomoči, lahko delijo dobiček v naslednjih treh letih le ob sorazmerni in obvezni udeležbi delavcev ob dobičku. S prvim novembrom naj se zamrznejo cene osnovnih življenjskih potrebščin, država naj za pol leta ponovno regulira cene pogonskih goriv, subvencioniranje nakupa slovenskih izdelkov oziroma bonov za koriščenje storitev, ki jih nudijo slovenska podjetja ...