OZS ob obvezni božičnici grozi tudi z državljansko nepokorščino

Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo v primeru uvedbe obvezne božičnice izstopila iz Ekonomsko-socialnega sveta, ne izključuje pa niti možnosti državljanske nepokorščine, so sporočili. Če bi vlada res želela pomagati zaposlenim, bi razbremenila stroške plač in ohranila postopno dvigovanje splošne davčne olajšave, so dodali. "Največji kapital so zaposleni, zato bo božičnica obvezna za vse," pa pravi premier Robert Golob, ki je napovedal, da bo božičnica izplačana še letos.

UO OZS ostro obsoja obljube predsednika vlade glede obvezne božičnice brez predhodne razprave in uskladitve na ESS. FOTO: Shutterstock icon-expand

Napoved premierja Roberta Goloba, da bo božičnica obvezna za vse, je zgolj bonbonček pred volitvami, so v sporočilu za javnost po današnji seji upravnega odbora ponovili v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Če bi predsednik vlade zares želel pomagati zaposlenim, bi razbremenil stroške plač v Sloveniji in bi v začetku svojega mandata pustil že sprejeto postopno dvigovanje splošne davčne olajšave, kar bi vsem zaposlenim v državi omogočilo višje neto plače. Državljani bi imeli torej danes v svojih žepih precej več kot znaša predlagana božičnica. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

"Saj ni res, pa je. Predsednik vlade je napovedal obvezno božičnico brez kakršnegakoli predhodnega socialnega dialoga. Ko smo se delodajalci ponovno vrnili v ESS, smo se s protokolom zavezali, da bomo spoštovali socialni dialog. Pod dogovor se je podpisal tudi predsednik vlade in se s tem zavezal, da brez potrditve v socialnem dialogu ne bomo sprejemali nobene obremenitve," so spomnili. Zatrdili so, da podpirajo božičnico, a naj bo ta neobvezna in neobdavčena. "Težko je konec leta izplačati božičnice, če teh sredstev nismo planirali in je blagajna prazna. To obrtnike in podjetnike vodi v hude finančne stiske in težave, nekatera podjetja bodo prisiljena odpuščati," so opozorili.

Na današnji seji UO OZS so člani ostro obsodili namero predsednika vlade, ki je božičnico napovedal brez predhodnega soglasja socialnih partnerjev. Zato so sklenili, da bo v primeru uvedbe obvezne božičnice OZS izstopila iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ne izključujejo pa niti možnosti državljanske nepokorščine.

'Golob lahko zaposlenim pomaga s tem, da razbremeni stroške plač'

"Če ne bo posluha in če bo predsednik vlade vztrajal pri obvezni božičnici, bomo prisiljeni sprejeti še ostrejše ukrepe, k čemur nas pozivajo tudi naši člani," je bil kritičen predsednik OZS Blaž Cvar, ki ki v zadnjih premierjevih potezah vidi hujskanje zaposlenih proti svojim delodajalcem. Kot je dodal, bi premier Golob lahko pomagal zaposlenim s tem, da bi razbremenil plače, ne pa uvedel obvezne božičnice. Da že zdaj izplačujejo božičnice tisti, ki lahko, pa je poudaril podpredsednik OZS Peter Pišek. Po njegovih besedah so delodajalci zaradi previsokih obremenitev vse manj konkurenčni. "Veliko podjetij bo imelo zaradi obvezne božičnice izgube, nekateri bodo šli celo v stečaj, to je dejstvo," ga je dopolnil predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Logatec Bogdan Oblak. "Podjetniki naj jo dajo tistim zaposlenim, ki pripomorejo k dobrim rezultatom podjetja, ne pa vsem povprek," je opozoril. Da je premierjeva napoved zgolj predvolilna poteza, meni tudi Marko Gorjak, predsednik OOZ Maribor. "Zato, ker si nekdo želi biti še nadaljnja štiri leta na oblasti, je pripravljen žrtvovati celo generacijo podjetnikov. Na koncu bodo vse te božičnice plačali državljani skozi višje cene hrane, storitev, vrtcev," je dejal. K sprejetju ostrejših ukrepov, tudi državljanski nepokorščini, je pozval tudi podpredsednik OZS Zoran Simčič. Generalni direktor OZS Danijel Lamperger pa je opozoril, da predsednik vlade ponuja volivcem bombončke, ki pa jih ne bo plačal iz svojega žepa. "Ljudje se ne zavedajo, da bi lahko predsednik vlade preprosto pustil že sprejeto splošno davčno olajšavo, kar bi vsem zaposlenim v Sloveniji vsako leto prineslo višje neto prihodke," pravi.

UO OZS je po burni razpravi sprejel sklep, da v kolikor se uvede obvezna božičnica, bo OZS izstopila iz ESS. Na seji pa so zbrali predloge še ostrejših ukrepov, o katerih se bo vodstvo zbornice pogovorilo še z ostalimi predstavniki delodajalcev t. i. Gospodarskem krogu. FOTO: OZS icon-expand

Vodstvo zbornice se bo o možnih ukrepih pogovorilo še z ostalimi predstavniki delodajalcev v tako imenovanem Gospodarskem krogu, so še navedli v OZS.

Janša: Neobdavčena božičnica le, če rezultati poslovanja to omogočajo

V SDS po navedbah predsednika Janeza Janše podpirajo izplačila čim višje neobdavčene božičnice, a le tam, kjer rezultati poslovanja to omogočajo. V javnem sektorju bi to po Janševi oceni veljalo, ko ima proračun presežek. Obvezna božičnica v podjetjih, ki so na robu preživetja na trgu, pa lahko zaposlenim dejansko ogrozi blaginjo, je opozoril.

Predsednik vlade je v minulih dneh razburil z napovedjo obvezne božičnice, ki da bo izplačana še letos, in sicer tako v zasebnem kot javnem sektorju. Vlada je izhodišča za ukrep potrdila v četrtek in jih poslala socialnim partnerjem, socialni dialog pa še ni stekel. Predsedujoči ESS, sicer glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, Mitja Gorenšček je včeraj napovedal, da obravnave izhodišč na ESS ne bo, če je že vse odločeno in socialni partnerji ne bodo prejeli pojasnil.

"Absolutno podpiramo izplačila čim višje, neobdavčene božičnice povsod, kjer rezultati poslovanja to omogočajo. Višina naj bo rezultat poslovne politike in socialnega dialoga," je Janša zapisal v objavi na družbenem omrežju X, v kateri se je odzval na vladna izhodišča za uvedbo obvezne božičnice v višini polovice minimalne plače, ki bi bila razbremenjena tako dohodnine kot socialnih prispevkov. Božičnica je, tako Janša, po definiciji nagrada za dobre rezultate dela in gospodarjenja. "Nagrada, ne plača," je jasen. Tudi božičnico za upokojence, natančneje zimski letni dodatek, je treba po njegovih besedah razumeti kot nagrado za njihovo minulo delo in le delno kot socialni korektiv. "Dodatna obvezna izplačila v podjetjih, ki so na robu preživetja na trgu, pa lahko te subjekte zgolj potisnejo preko roba v stečaj ter zaposlenim tako drastično ogrozijo – in ne povečajo blaginje," je posvaril predsednik SDS in s tem povzel tudi kritike gospodarstva na račun tega predlaganega ukrepa. V javnem sektorju, kjer da je vlada s plačno reformo zgolj linearno dvignila plače, ne da bi v sistemu zagotovila zadostna sredstva za nagrajevanje uspešnosti, zaradi česar produktivnosti javnega sektorja ni nič povečala, medtem Janša izplačilo božičnice kot možno in pravično vidi le takrat, kadar ima državna blagajna presežke. "Če bo vlada v okviru predloga zakona o božičnici v javnem sektorju predložila dokazila o pozitivnem stanju v proračunu, bomo tak predlog seveda z veseljem podprli," je pripomnil ob letošnjem proračunskem primanjkljaju, ki je v osmih mesecih dosegel nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov. "Če pa božičnica postane obveza povsod – ne glede na stanje v proračunu in bilancah gospodarskih subjektov – pa to seveda ni več božičnica, ampak zgolj nov davek," je bil jasen. "V položaju, ko sosednja država (Hrvaška) beleži štirikrat višjo gospodarsko rast in ko se tja selijo uprave naših podjetij, potrebujemo streznitev in ne dodatnega zapravljanja prihodnosti naših otrok," je še zapisal prvak SDS.

Golob zagotovil uvedbo obvezne božičnice, tudi za upokojence

"Naša naloga je, da poskrbimo za socialno blaginjo vsakega državljana in za tiste, ki sami ne morejo poskrbeti zase," je na včerajšnji seji Državnega zbora poudaril premier Golob in napovedal, da bo ta izplačana še letos.

Premier Robert Golob je včeraj v DZ dejal, da bo božičnica obvezna že letos. FOTO: Bobo icon-expand