OZS ob obvezni božičnici grozi tudi z državljansko nepokorščino

Ljubljana, 23. 09. 2025 17.37 | Posodobljeno pred 1 uro

Ti.Š.
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije bo v primeru uvedbe obvezne božičnice izstopila iz Ekonomsko-socialnega sveta, ne izključuje pa niti možnosti državljanske nepokorščine, so sporočili. Če bi vlada res želela pomagati zaposlenim, bi razbremenila stroške plač in ohranila postopno dvigovanje splošne davčne olajšave, so dodali. "Največji kapital so zaposleni, zato bo božičnica obvezna za vse," pa pravi premier Robert Golob, ki je napovedal, da bo božičnica izplačana še letos.

UO OZS ostro obsoja obljube predsednika vlade glede obvezne božičnice brez predhodne razprave in uskladitve na ESS.
Napoved premierja Roberta Goloba, da bo božičnica obvezna za vse, je zgolj bonbonček pred volitvami, so v sporočilu za javnost po današnji seji upravnega odbora ponovili v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Če bi predsednik vlade zares želel pomagati zaposlenim, bi razbremenil stroške plač v Sloveniji in bi v začetku svojega mandata pustil že sprejeto postopno dvigovanje splošne davčne olajšave, kar bi vsem zaposlenim v državi omogočilo višje neto plače. Državljani bi imeli torej danes v svojih žepih precej več kot znaša predlagana božičnica. Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije

"Saj ni res, pa je. Predsednik vlade je napovedal obvezno božičnico brez kakršnegakoli predhodnega socialnega dialoga. Ko smo se delodajalci ponovno vrnili v ESS, smo se s protokolom zavezali, da bomo spoštovali socialni dialog. Pod dogovor se je podpisal tudi predsednik vlade in se s tem zavezal, da brez potrditve v socialnem dialogu ne bomo sprejemali nobene obremenitve," so spomnili.

Zatrdili so, da podpirajo božičnico, a  naj bo ta neobvezna in neobdavčena. "Težko je konec leta izplačati božičnice, če teh sredstev nismo planirali in je blagajna prazna. To obrtnike in podjetnike vodi v hude finančne stiske in težave, nekatera podjetja bodo prisiljena odpuščati," so opozorili.

Na današnji seji UO OZS so člani ostro obsodili namero predsednika vlade, ki je božičnico napovedal brez predhodnega soglasja socialnih partnerjev. Zato so sklenili, da bo v primeru uvedbe obvezne božičnice OZS izstopila iz Ekonomsko-socialnega sveta (ESS), ne izključujejo pa niti možnosti državljanske nepokorščine.

'Golob lahko zaposlenim pomaga s tem, da razbremeni stroške plač'

"Če ne bo posluha in če bo predsednik vlade vztrajal pri obvezni božičnici, bomo prisiljeni sprejeti še ostrejše ukrepe, k čemur nas pozivajo tudi naši člani," je bil kritičen predsednik OZS Blaž Cvar, ki ki v zadnjih premierjevih potezah vidi hujskanje zaposlenih proti svojim delodajalcem. Kot je dodal, bi premier Golob lahko pomagal zaposlenim s tem, da bi razbremenil plače, ne pa uvedel obvezne božičnice.

Da že zdaj izplačujejo božičnice tisti, ki lahko, pa je poudaril podpredsednik OZS Peter Pišek. Po njegovih besedah so delodajalci zaradi previsokih obremenitev vse manj konkurenčni.

"Veliko podjetij bo imelo zaradi obvezne božičnice izgube, nekateri bodo šli celo v stečaj, to je dejstvo," ga je dopolnil predsednik Območne obrtno-podjetniške zbornice (OOZ) Logatec Bogdan Oblak. "Podjetniki naj jo dajo tistim zaposlenim, ki pripomorejo k dobrim rezultatom podjetja, ne pa vsem povprek," je opozoril.

Da je premierjeva napoved zgolj predvolilna poteza, meni tudi Marko Gorjak, predsednik OOZ Maribor. "Zato, ker si nekdo želi biti še nadaljnja štiri leta na oblasti, je pripravljen žrtvovati celo generacijo podjetnikov. Na koncu bodo vse te božičnice plačali državljani skozi višje cene hrane, storitev, vrtcev," je dejal.

K sprejetju ostrejših ukrepov, tudi državljanski nepokorščini, je pozval tudi podpredsednik OZS Zoran Simčič.

Generalni direktor OZS Danijel Lamperger pa je opozoril, da predsednik vlade ponuja volivcem bombončke, ki pa jih ne bo plačal iz svojega žepa. "Ljudje se ne zavedajo, da bi lahko predsednik vlade preprosto pustil že sprejeto splošno davčno olajšavo, kar bi vsem zaposlenim v Sloveniji vsako leto prineslo višje neto prihodke," pravi.

UO OZS je po burni razpravi sprejel sklep, da v kolikor se uvede obvezna božičnica, bo OZS izstopila iz ESS. Na seji pa so zbrali predloge še ostrejših ukrepov, o katerih se bo vodstvo zbornice pogovorilo še z ostalimi predstavniki delodajalcev t. i. Gospodarskem krogu.
Vodstvo zbornice se bo o možnih ukrepih pogovorilo še z ostalimi predstavniki delodajalcev v tako imenovanem Gospodarskem krogu, so še navedli v OZS.

Janša: Neobdavčena božičnica le, če rezultati poslovanja to omogočajo

V SDS po navedbah predsednika Janeza Janše podpirajo izplačila čim višje neobdavčene božičnice, a le tam, kjer rezultati poslovanja to omogočajo. V javnem sektorju bi to po Janševi oceni veljalo, ko ima proračun presežek. Obvezna božičnica v podjetjih, ki so na robu preživetja na trgu, pa lahko zaposlenim dejansko ogrozi blaginjo, je opozoril.

Predsednik vlade je v minulih dneh razburil z napovedjo obvezne božičnice, ki da bo izplačana še letos, in sicer tako v zasebnem kot javnem sektorju. Vlada je izhodišča za ukrep potrdila v četrtek in jih poslala socialnim partnerjem, socialni dialog pa še ni stekel. Predsedujoči ESS, sicer glavni izvršni direktor Gospodarske zbornice Slovenije, Mitja Gorenšček je včeraj napovedal, da obravnave izhodišč na ESS ne bo, če je že vse odločeno in socialni partnerji ne bodo prejeli pojasnil.

"Absolutno podpiramo izplačila čim višje, neobdavčene božičnice povsod, kjer rezultati poslovanja to omogočajo. Višina naj bo rezultat poslovne politike in socialnega dialoga," je Janša zapisal v objavi na družbenem omrežju X, v kateri se je odzval na vladna izhodišča za uvedbo obvezne božičnice v višini polovice minimalne plače, ki bi bila razbremenjena tako dohodnine kot socialnih prispevkov.

Božičnica je, tako Janša, po definiciji nagrada za dobre rezultate dela in gospodarjenja. "Nagrada, ne plača," je jasen. Tudi božičnico za upokojence, natančneje zimski letni dodatek, je treba po njegovih besedah razumeti kot nagrado za njihovo minulo delo in le delno kot socialni korektiv.

"Dodatna obvezna izplačila v podjetjih, ki so na robu preživetja na trgu, pa lahko te subjekte zgolj potisnejo preko roba v stečaj ter zaposlenim tako drastično ogrozijo – in ne povečajo blaginje," je posvaril predsednik SDS in s tem povzel tudi kritike gospodarstva na račun tega predlaganega ukrepa.

V javnem sektorju, kjer da je vlada s plačno reformo zgolj linearno dvignila plače, ne da bi v sistemu zagotovila zadostna sredstva za nagrajevanje uspešnosti, zaradi česar produktivnosti javnega sektorja ni nič povečala, medtem Janša izplačilo božičnice kot možno in pravično vidi le takrat, kadar ima državna blagajna presežke.

"Če bo vlada v okviru predloga zakona o božičnici v javnem sektorju predložila dokazila o pozitivnem stanju v proračunu, bomo tak predlog seveda z veseljem podprli," je pripomnil ob letošnjem proračunskem primanjkljaju, ki je v osmih mesecih dosegel nekaj manj kot 1,1 milijarde evrov.

"Če pa božičnica postane obveza povsod – ne glede na stanje v proračunu in bilancah gospodarskih subjektov – pa to seveda ni več božičnica, ampak zgolj nov davek," je bil jasen.

"V položaju, ko sosednja država (Hrvaška) beleži štirikrat višjo gospodarsko rast in ko se tja selijo uprave naših podjetij, potrebujemo streznitev in ne dodatnega zapravljanja prihodnosti naših otrok," je še zapisal prvak SDS.

Golob zagotovil uvedbo obvezne božičnice, tudi za upokojence

"Naša naloga je, da poskrbimo za socialno blaginjo vsakega državljana in za tiste, ki sami ne morejo poskrbeti zase," je na včerajšnji seji Državnega zbora poudaril premier Golob in napovedal, da bo ta izplačana še letos.

Premier Robert Golob je včeraj v DZ dejal, da bo božičnica obvezna že letos.
Verjame, da marsikateri direktor ali lastnik ne razume dejstva, da so največji kapital vsakega podjetja zaposleni. "Ko jim realno raste standard, ker jim rastejo plače, so bolj motivirani in produktivni, zato ima tudi on več od njih," je opisal. Medtem so dobički v gospodarstvu zadnja tri leta rekordni. "Ker so zaposleni tako v zasebnem sektorju kot v javnem največje bogastvo in največji kapital, vam že zdaj povem, da bo božičnica za vse obvezna," je navedel.

"/.../ verjamem, da bomo s tem, ko povečujemo realne prihodke zaposlenih in upokojencev, uspeli omiliti stisko," je še včeraj dejal predsednik vlade. Za to sta po njegovem tudi namenjeni tako božičnica za vse kot božičnica za upokojence. "To je naš odgovor na padec življenjskega standarda zaradi draginje," je dodal.

božičnica OZS predsednik vlade Robert Golob Blaž Cvar
KOMENTARJI (178)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

Groucho Marx
23. 09. 2025 19.14
Pol leta pred volitvami se je pernati spomnil, da bi on delal za ljudi, ker potrebuje volilne glasove. Pred enim letom pa nore omrežnine, grožnje z odvzemom presežnih vrtnih ut na 50 obrokov, zatrjevanje Dobili ste že dovolj, privijanje normirancev itd itd.
ODGOVORI
0 0
anatomija
23. 09. 2025 19.14
+1
javna uprava in firme v državni lasti bi morali dobiti božičnice in 13 plačo šele takrat , ko bi to dobili vsi v gospodarstvu saj oni dobijo denar iz obdavčitve gospodarstva
ODGOVORI
1 0
Tomvojo
23. 09. 2025 19.13
Kaj blefirajo in zamegljujejo realnost z božičnico, počakite na šok ob položnici za štrom, elektro mešetarji že zamegljujejo elektro udarec po raji, taglaven je pa mrva.
ODGOVORI
0 0
grumf
23. 09. 2025 19.12
Javni sektor bo sedaj komplet volil Svobodo..
ODGOVORI
0 0
petka5
23. 09. 2025 19.12
+2
za svoje žepe se bodo sli drzavljansko nepokorščino, vse za svoje bogastvo... a ko hocejo pa pomoc države pa to vedno hocejo takoj, pa subvencije, itd, nadomestila za čakanje na delo, sami si talajo pa dobičke...
ODGOVORI
2 0
srecnii
23. 09. 2025 19.11
Na koncu bo 700 evrov realno treba vrnti 2000 evrov.....in eni bodo fajn pokasiral.
ODGOVORI
0 0
Infiltrator
23. 09. 2025 19.10
+0
Juhuuu Bravo Robi in Tina bozicnica za vse ....
ODGOVORI
1 1
enapi
23. 09. 2025 19.09
+2
Kaj zdaj ne lajate, da se moramo zgledovati po severnih sosedih?
ODGOVORI
2 0
kr en 123
23. 09. 2025 19.09
+2
Teh 600 eur bo tudi potrebnoo naredit... kaj mislite, da se denar lahko zastonj deli?
ODGOVORI
2 0
enapi
23. 09. 2025 19.06
+3
Naslednji korak je obdavčitev cerkve.
ODGOVORI
4 1
BBcc
23. 09. 2025 19.12
Točno tako. Čimprej.
ODGOVORI
0 0
windskiper
23. 09. 2025 19.06
+2
tile paraziti naj samo enkrat v zivljenju s svojim delom in znanjem zaslužijo samo za svojo plačo, pa bodo drugače razmišljali...
ODGOVORI
3 1
M E G A
23. 09. 2025 19.05
+2
Tole.je spet.bonboncek za jjavno upravo vsi ostali ga bodo nahebal
ODGOVORI
4 2
bančnik
23. 09. 2025 19.04
+4
Z obvezno božičnico bo drzava samo nazadovala
ODGOVORI
8 4
proofreader
23. 09. 2025 19.04
+4
Golob bi rad volitve dobil na tuj račun. Naj kar sam plača.
ODGOVORI
9 5
kr en 123
23. 09. 2025 19.03
+0
2000 utd vsem, pa.naj delajo in dodatno služijo le tisti, ki se jim da... če se že hecamo... vsi bi se vlegli prvi dan...
ODGOVORI
1 1
KamGremo
23. 09. 2025 19.02
+5
Kritik iz štajerske. Odpri svoj s.p. in potem pametuj.
ODGOVORI
7 2
proofreader
23. 09. 2025 19.02
+5
Razgradnja sistema, bi rekli če bi Janša imel take izpade kot Golob.
ODGOVORI
8 3
proofreader
23. 09. 2025 19.01
+9
Janša ima prav. Javni sektor dobi samo ko ima država dobiček.
ODGOVORI
11 2
Dartford
23. 09. 2025 19.00
+8
Kakor ta vlada uničuje gospodarstvo in nagrajuje brezposelne, lenuhe in migrante, bo verjetno kmalu še delo prepovedano.
ODGOVORI
10 2
