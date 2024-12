OZS Hana in Mesca poziva k takojšnjemu sprejetju interventnega zakona

Podjetnik in državni svetnik Aleš Pulko je ocenil, da bo veliko odpuščanj in stečajev sledilo v januarju. "Še večji strah je na strani zaposlenih, saj ne vedo, ali bodo še imeli službo. Alternativa odpuščanju iz poslovnih razlogov je pomoč države v obliki sheme skrajšanega delovnega časa ali čakanja na delo," je poudaril.

"Zmanjšan obseg poslovanja in naročil beležijo tudi druge panoge, najbolj prizadeta pa so zagotovo podjetja, ki so vezana na avtomobilski trg. Prek našega sistema območnih zbornic smo zato pozvali ministra Hana in Mesca, da se nemudoma sprejme interventni zakon," so v Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS) Blaža Cvara povzeli v sporočilu za javnost.

Predsednik sekcije za promet pri OZS Peter Pišek je izpostavil, da je prevozniški sektor tisti, ki najprej občuti dogajanje v gospodarstvu. "Tudi v prevozniškem sektorju čutimo ohlajanje, več je praznih kilometrov. Na cesti vidimo vse več tovornjakov s kitajskimi avtomobili, to je realnost," je dejal.

"Akcija OZS je pokazala izredno enotnost in odzivnost celotnega sistema," pa je na seji poudaril predsednik državnega sveta Marko Lotrič. "Z državnim svetnikom Alešem Pulkom sva vložila pobudo za sprejem interventnega zakona. Sistemskega zakona očitno še dolgo ne bo, zato je sprejem interventnega zakona nujen," je ocenil.

V pozivu, ki so ga naslovili na ministra za gospodarstvo, turizem in šport Matjaža Hana ter na ministra za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luko Mesca, so med drugim zapisali, da je stanje, v katerem so se znašli, zelo resno.

"Anketa OZS med člani zbornice je pokazala, da je skoraj 35 odstotkov podjetij, ki so vezana na avtomobilski trg, že septembra beležilo do 30-odstotni upad naročil, v decembru pa se slika drastično poslabšuje. Kar 68 odstotkov sodelujočih v anketi bo moralo brez pomoči države odpuščati delavce, kar pomeni večanje brezposelnosti, predvsem pa izgubo kvalificiranega kadra, ki ga po koncu krize ne bo lahko nadomestiti. Ob tem opozarjamo, da mora interventni zakon zajeti vse dele gospodarstva, tudi mikro, mala in srednja podjetja, saj se razmere poslabšujejo za prav vse segmente," so del vsebine poziva ministroma povzeli na zbornici.

Člani upravnega odbora pričakujejo, da bo interventni zakon s shemo skrajšanega delovnega časa in čakanja na delo začel veljati januarja.