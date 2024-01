OZS: Novosti na področju evidentiranja delovnega časa so v praksi neživljenjske

"Zakon je neživljenjski za številne obrtnike in njihove zaposlene, ki svoje delo opravljalo na terenu, zato ga je povsem nemogoče izvajati v praksi," je na začetku seje dejal predsednik OZS Blaž Cvar.

Člani upravnega odbora so se zavzeli za to, da se evidentiranje delovnega časa spremeni na način, da bodo novosti na tem področju odslej obvezne zgolj za kršitelje. Vsi ostali pa naj vodijo evidentiranje delovnega časa tako, kot je bilo pred uveljavitvijo zakona, so v sporočilu za javnost po seji sporočili iz OZS.

Danes bo potekal prvi sestanek delovne skupine za odpravljanje administrativnih obremenitev v gospodarstvu, ki se bo najprej posvetila analizi izvajanja zakona o evidencah na področju dela in socialne varnost. Skupino z 11 člani bo vodil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Luka Mesec. Med njimi bo pet predstavnikov vlade in šest predstavnikov gospodarstva.