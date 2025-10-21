Svetli način
Slovenija

OZS ostro proti obvezni božičnici, napovedana izredna seja ESS

Ljubljana, 21. 10. 2025 15.46 | Posodobljeno pred 11 dnevi

M.V. , STA
Obrtno-podjetniška zbornica Slovenije vztraja, da božičnica ne sme biti nova obveznost. Njeni člani zatrjujejo, da bodo vztrajali pri tem, da božičnica ostane nagrada zaposlenim, vendar prostovoljna ter brez davkov in prispevkov. Vlado so pozvali k razbremenitvi stroškov plač. Medtem pa naj bi se socialni partnerji sešli na neofrmalni seji, na kateri naj bi soočili predloge ter jih nato skušali čez konec tedna izpiliti in čim bolj zbližati.

Vlada se je s predlogom zakona o izplačilu zimskega prejemka seznanila minuli četrtek, socialnim partnerjem pa ga je posredovala v petek zvečer, po ločenih srečanjih premierja Roberta Goloba z delodajalci in sindikati.

Predlog predvideva uvedbo obvezne božičnice v višini polovice minimalne plače, ki bi bila neobdavčena in neoprispevčena. Letos bi bila v višini 639 evrov izplačana najpozneje do 18. decembra. Podjetjem v likvidnostnih težavah bi bila na voljo možnost zamika izplačila na 31. marec.

Božičnica
Božičnica FOTO: Shutterstock

Pri tem je predvidenih nekaj izjem, povezanih z izplačilom zgolj v letošnjem letu. Božičnico bi v polnem znesku prejeli vsi javni uslužbenci in funkcionarji, delodajalci v zasebnem sektorju pa bi jo lahko izplačali tudi v višini le osmine minimalne plače oz. 160 evrov, a le v primeru, da letos oziroma do 31. marca 2026 ne bi prišlo do izplačila dobička, nakupov lastnih delnic ali lastnih poslovnih deležev, izplačil nagrad poslovodstvu oziroma dela plač za poslovno uspešnost poslovodstvu.

Poleg tega se zimski prejemek, prejet za leto 2025, ne bi štel v dohodek pri uveljavljanju pravic po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kar pomeni, da prvo leto izjemoma ne bi vplival na socialne transferje, kot so subvencija za vrtec, šolska prehrana in otroški dodatek.

Usklajevanje na ravni ESS bo vse prej kot lahko. Medtem ko si delodajalska stran še vedno želi prostovoljne božičnice, delojemalska stran pričakuje enako izplačilo za vse, brez izjem, kot je zgolj osmina minimalne plače, ob tem pa še trajno neupoštevanje božičnice pri izračunu upravičenosti do socialnih transferjev.

Se pa vladi, če želi, da bi bila božičnica izplačana v zastavljenem roku, mudi. Predlog zakona naj bi zato v DZ vložila do konca tega meseca. Podpredsednik vlade Matej Arčon je 27. oktober kot zadnji rok za izredno sejo ESS omenjal že pretekli teden. Morajo pa socialni partnerji pred izredno sejo zaključiti še redno sejo, ki je 10. oktobra, ko so delodajalci protestno odkorakali, niso končali. Tedaj so imeli ob božičnici na dnevnem redu še proračunske dokumente in vladna izhodišča za zvišanje praga za normirance.

OZS ostro proti obvezni božičnici

Na današnji seji OZS so zavzeli stališče proti uvedbi obvezne božičnice ter poudarili, da bi ob razbremenitvi stroškov plač, vsi zaposleni "imeli v žepu precej več kot znaša predlog božičnice".

"Podpiramo prostovoljno božičnico. Dejstvo pa je, da je 20.500 podjetij v preteklem letu poslovalo negativno. Kako bodo ta podjetja izplačala božičnico? Poleg tega imamo za dve milijardi veliko luknjo v proračunu, vlada pa se lahkotno zadolžuje za predvolilne bombončke," je uvodoma dejal Blaž Cvar, predsednik OZS.

"Odločitev o obvezni božičnici ne more priti tako rekoč čez noč. Naj vlada najprej razbremeni gospodarstvo, da bomo lahko izplačali božičnico. Smo prvi, ki želimo nagraditi svoje zaposlene, ampak rabimo za to pogoje. Če je dobiček v podjetju, potem lahko nagrajujemo zaposlene. Če dobičkov ni, potem tudi nagrad ni moč izplačati," pa je povedal podpredsednik OZS Peter Pišek.

Da vseh ne morejo enako nagraditi, saj da ne prispevajo vsi enako k uspehu podjetja, pa je dejal Bogdan Oblak, predsednik OOZ Logatec. "Z božičnico potiskamo v nelagoden položaj podjetja, ki bodo izplačala nižje zneske. Želi vlada delati razkol med zaposlenimi in delodajalci? Božičnica ne sme in ne more biti obvezna," pravi Marko Gorjak, predsednik OOZ Maribor, ki je opozoril tudi, da stanje v gospodarstvu "ni rožnato".

Božičnica ozs ess socialni partnerji
zavetnik
27. 10. 2025 15.35
Zelo pomembno je kar pravi OZS kot lanski sneg naj se raje vprašajo kaj dobijo člani za oderuško članarino in to obvezno
zmago56
22. 10. 2025 08.44
+5
Pošteni in dobri delodajalci, ki se zavedajo, da je zadovoljen delavec dober delavec že brez zakona Božičnico izplačujejo. Slabi delodajalci Božičnice niso izplačevali in jo bodo po zakonu izplačali tako, da bodo za Božičnico denar pri plačah prišparali, kar pomeni, da zakon ni potreben. Božičnico za državno upravo pa bo itak gospodarstvo plačalo in ne golob, ki si na račun gospodarstva in naivnih državljanov glasove kupuje.
frenk7
21. 10. 2025 21.35
-7
Karkoli,…. je boljše od janšistične diktature, ki državljane pretepa in obmetava s solzivcem.
frenk7
21. 10. 2025 21.35
-7
Velika večina Slovencev je srečna, ker se je znebila pacienta na oblasti in farških v vladi,... to je nekaj, kar se ne da izmeriti z denarjem, to je neprecenljivo.
frenk7
21. 10. 2025 21.34
-6
Vlada Roberta Goloba je pravi balzam po dveh letih janšizma, ko je pacientova vlada vladala z odloki, kršila zakonodajo, ustavo, človekove pravice, pretepala ljudi, ki so brali ustavo, nas zapirala v stanovanja, ki je koruptivno nabavljala zaščitno opremo, farški fantje so pa vse to odobravali in financirali svoj inštitut.
FF9999
21. 10. 2025 21.29
+6
Če se ne bomo znebili tega goloba bomo potonili!
blazter
21. 10. 2025 20.57
-4
Višja minimalna plača. NE. Višji regres. NE. Božičnica. NE. Neizdajanje računov. DA. Kupovanje luksuznih stvari na račun podjetja. DA. Izplačila delavcem na roko. DA. Jahta. DA. Avto , da se vidi. DA. Res so med njimi izjeme, ampak...
utrillo
21. 10. 2025 21.16
+5
V enem dnevu lahko odpreš svoj s.p. (predvidevam, da nimaš 7.500 EUR za osnovni kapital d.o.o. -ja) in naslednji dan si že lahko član te maloštevilne bogatunske elite.
utrillo
21. 10. 2025 21.29
+4
V Sloveniji je več kot 200.000 poslovnih subjektov (d.d., d.o.o., s.p., normirani s.p., popoldanski s.p.). V vseh marinah na Jadranu je cca 70.000 privezov, od tega jih je 2/3 v Italiji. Slovenci imajo plovila večinoma na Hrvaškem in Sloveniji, kjer je nekaj več kot 20.000 privezov. Večino teh privezov zasedajo plovila lokalnih prebivalcev, plovila podjetij, ki opravljajo turistične prevoze in plovila podjetij, ki se ukvarjajo z oddajo v najem. Poleg teh so tu še plovila premožnih ljudi iz 150 milijonskega zaledja (Poljska, Češka, Slovaška, Avstrija, Nemčija, Madžarska ...) Za Slovence potem ostane še cca 3.000 privezov. To pomeni, da na vsakih 70 slovenskih podjetnikov pride eden, ki ima plovilo. Toliko o ogromen številu jaht o katerih ti in tebi podobni ves čas nabijate.
Pošten delavec
21. 10. 2025 20.27
-2
Ta denar v celoti, ki je že obljubljen sedaj dajte vsem zaposlenim in ne cvilite delodajalci, da ni denarja!!! A seveda je potrebno delati sceno in z vsemi sredstvi preprečiti dobro za vse zaposlene! A ljudje, ki so na socialni in celo leto ne delajo nič si zaslužijo pol minimalne plače, pa zjutraj spijo v postelji, ko že sam grem ob petih zjutraj od doma! Tisti, ki pa delamo celo leto bi pa sedaj tale zbornica najraje videla, da ne dobimo nič, sami pa se vozijo vsi z vozili višjega premijskega razreda, jahte poleti cel Jadran in še kje, apartmaji na morju ...NE, DELAVCI SI PA NE ZASLUŽIJO ZA SVOJE DRUŽINE NA KONCU LETA ČISTO NIČ! Kako ste lahko tako pokvarjeni in gledate vedno samo nase obrtniki, ljudje delajo za vas in čisto vsak si zasluži brez pardona ter 640 EUR in konec debate! Zaradi tega ne bo nobenega popolnoma nič manj, vas je lahko pa resnično sram, da hočete dobro namero g.Goloba uničiti na res nizkoten način.
zmerni pesimist
21. 10. 2025 20.23
+2
Sds je zakaj pa nisi obrtnik aja si prelen
Kmečka zdrava pamet
21. 10. 2025 18.39
+4
To je skuhal katastrofa Golob. Kdo je prosil, da je naredil velike zdrahe med ljudmi. Komentirate samo glede na to kaj vam bolj kotisti vecina pa vas ni sposobna malo sirse pogledati in kako bomo pustili svojim otrokom in vnukom zapufano in docela nekonkurencno Slovenijo.
SDS_je_poden
21. 10. 2025 19.51
-4
Aha, se pravi mi naj se sekiramo, kakšno Slovenijo bomo zapustili otrokom, med tem, ko je management in politika prodajala podjetja. Ker njim je to koristilo, nam pa ne sme. Ne mi bučk prodajat.
SDS_je_poden
21. 10. 2025 18.26
-5
Obrtnik. Oseba, ki nateguje vse naokoli.
matjaz mravlak
21. 10. 2025 17.43
+4
ne !!! kaj pa da je prostovolna!! in je nobeden ne dobi!!OZS spelte se v maloro
utrillo
21. 10. 2025 19.59
+1
Božičnica je obvezna samo v napol propadlih državah (Grčija, Italija-južno od Rima, Španija, Portugalska). V liberalnih državah socialno demokratskega tipa (Avstrija, Nemčija ...) pa je to stvar dogovora med delodajalci in sindikati v obliki kolektivnih pogodb.
St. Gallen
21. 10. 2025 17.32
+5
Obvezno kolesarjenje v snegu.
Verus
21. 10. 2025 17.22
+5
OZS naj bo rajši proti fiktivnim objavam delovnih mest na zavodu, proti nepotizmu, proti lažnim statistikam o povprečni plači, proti izživljanju nad že zaposlenimi, proti uvažanju delovne sile in socialnemu dampingu itd. POLEG SEVEDA proti obvezni božičnici. Problem Slovenije je, ker vsi lažete - politika, statistika in podjetja (vodstva). Kaj je pa resnica o Sloveniji? RESNICA SO VSE TISTE MOČNO RDEČE ŠTEVILKE in vse tisto, kar lažne statistike prikazujejo ravno nasprotno.
Castrum
21. 10. 2025 17.42
+2
Nepotizem pri obrtniku? Kaj to je da v svoji delavnici zaposli svojega sina?;;;;))))))))
Verus
22. 10. 2025 09.52
+1
castrum - Od tebe bi pricakoval veliko podporo meritokraciji.
SDS_je_poden
21. 10. 2025 16.41
-5
Jest sem ostro proti OZS. Vaš ceh je tako nezanesljiv, da je za pop.....
DKR
21. 10. 2025 17.05
+4
In spet se oglaša mišek na sociialni pomoči.
Castrum
21. 10. 2025 17.13
+4
Socialc al pa nekdo ki ni nikoli doumel kako podjetništvo deluje. Verjetno delavec v skladišču, recimo....
Vera in Bog
21. 10. 2025 16.40
-2
Vseeno mislim da bi Janša težje dal božičnico kot Golob. Že za višjo minimalno plačo je javkal.
Castrum
21. 10. 2025 17.17
+7
Božičnice ne da niti Janša niti Golob, ok? Božičnico dajo podjetja, ki tolahko storijo.
Vera in Bog
21. 10. 2025 17.20
-6
Ti pa bolj da si tiho. Itak ti je samo Janša ok 😂😂😂
bronco60
21. 10. 2025 16.21
+4
Jst sm pa ostro proti več, kot 50m dolgi jahti.
Vera in Bog
21. 10. 2025 16.14
+8
Predlog ni slab, ampak ta vlada jr zelo malo naredila za gospodarstvo. Sej samo vzemajo
