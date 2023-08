OZS: Prizadeta podjetja nujno potrebujejo 100-odstotno kritje plač zaposlenih

V Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije pozdravljajo hiter odziv ministrstev po katastrofalnih poplavah, v katerih je malo gospodarstvo utrpelo ogromno škodo. Zadovoljni so, ker so prisluhnili njihovemu predlogu za uvedbo ukrepa čakanja na delo, ob tem pa apelirajo, naj država vendarle prevzame celoten strošek plač za delavce na čakanju, saj oškodovani obrtniki in podjetniki v razmerah, ko je škoda velika tudi na poslovnih prostorih, strojih in opremi, tega stroška ne bodo zmogli.

"Izredno smo zadovoljni, da so bili naši pozivi za hitro pomoč malemu gospodarstvu slišani, naši predlogi pa dobro sprejeti, predvsem predlog za uvedbo ukrepa čakanja na delo. Ponovno pa pozivamo vlado, naj država vendarle prevzame celoten strošek plač za delavce na čakanju, ne le 80 %. Podjetja namreč v razmerah, ko morajo reševati prostore, stroje in opremo, ne bodo zmogla nositi še stroška plač delavcev, ki ne morejo na delo," vlado poziva predsednik OZS Blaž Cvar. Ob tem je spomnil, da je država v času epidemije pokrivala 100-odstotne subvencije za čakanje na delo podjetjem, ki jim je bilo z odlokom prepovedano opravljanje dejavnosti. "Takrat so podjetja utrpela le poslovno škodo, tokrat pa so poplave povzročile škodo tudi na objektih in uničile stroje, opremo, material, izdelke ... Podjetniki tako vse svoje napore usmerjajo v obnovo in ponovno vzpostavitev poslovanja, pri čemer bodo potrebovali še dodatno pomoč," je še dodal. icon-expand Škoda v podjetju Bisol v Preboldu FOTO: Bisol Zato v OZS ponovno apelirajo na vlado, naj naredi vse, kar je v njeni moči, da strošek subvencije plač delavcev na čakanju prevzame država v celoti. PREBERI ŠE Delavcem na čakanju 80 odstotkov plače, večino bo krila država