OZS svari pred novo birokracijo: poročanje o embalaži štirikrat letno?

Kot so sporočili iz Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije (OZS), je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo nov osnutek uredbe o embalaži in odpadni embalaži, ki obrtnikom in podjetnikom po njihovem mnenju prinaša nove administrativne ovire. Po novem bi morali poročati še bolj pogosto, ne več enkrat, ampak kar štirikrat letno.

OZS je, kot so zapisali v sporočilu za javnost, že lani opozarjala na obveznosti, ki jih je uvedla Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo. Večina obrtnikov in podjetnikov se je namreč morala vpisati v evidenco ARSO, voditi evidence o količinah in vrsti embalaže ter poročati vsako leto za preteklo leto. Nov osnutek uredbe pa prinaša še dodatne obremenitve, ki jim OZS ostro nasprotuje.

OZS: Zavezanci naj bodo tisti z več kot 500 kg embalaže letno

"Pri zadnjem sporočanju podatkov o embalaži dani na trg v RS se je izkazalo, da gre pri malih zavezancih za nesorazmeren ukrep, pogosto so bile namreč količine manjše od 0,5 kilograma ali je šlo zgolj za enkratni nakup blaga v embalaži v tujini. Frizerka, ki je na primer v tujini kupila nove škarje, je morala poročati o embalaži, v kateri so bile škarje zavite. To je birokratski nesmisel. V OZS zato predlagamo, da so mali zavezanci z manj kot 500 kilogramov embalaže oziroma servisne embalaže letno iz uredbe izvzeti. Na ta način bi zmanjšali finančne in administrativne obveznosti za male zavezance,'' predlog OZS pojasnjuje njen predsednik Branko Meh.