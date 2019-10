OZS: Za vgradnjo neustreznih peči odgovorni potrošniki

Če ste pred časom na novo vgradili kurilno ali dimovodno napravo in vas je dimnikar ob prvem pregledu opozoril na nepravilnosti, je sedaj skrajni čas, da le te odpravite, opozarjajo v sekciji dimnikarjev pri Obrtno-podjetniški zbornici Slovenije (OZS).

Pri tem je pomembno, da ima kurilna naprava ustrezna dokazila o izpolnjevanju zahtev. Pravilno in učinkovito obratovanje kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav namreč zagotavlja požarno in zdravstveno varnost, hkrati pa na ta način potrošniki pri ogrevanju tudi privarčujejo ter manj obremenjujejo okolje. Glavni pogoj za varno obratovanje vseh naštetih naprav je redno opravljanje dimnikarskih storitev skladno s predpisi (redni pregledi, pogostost čiščenja, meritve emisij itd.).

"Če vaša kurilna naprava med poletjem miruje oz. je ne uporabljate, potem priporočamo, da sistem pred novo sezono pregleda tako dimnikar kot tudi serviser peči. Le tako si boste zagotovili brezhibno obratovanje celotnega sistema," svetuje predsednik sekcije dimnikarjev pri OZSSimon Dovrtel. Če svoje peči, dimnike in zračnike redno vzdržujete in jih uporabljate tudi poleti, pred kurilno sezono ni potrebe po posebnih dodatnih ukrepih.

Zaradi neustrezne peči so kaznovani kar potrošniki

V sekciji dimnikarjev poudarjajo, da so že večkrat pristojne organe opozorili, da je neprimerno, da za nepravilno vgrajeno peč ali peč, ki ne dosega emisij, odgovarja potrošnik. Ob tem pozivajo dimnikarske družbe, da v tej situaciji uporabnike strokovno in ustrezno seznanjajo o napakah na napravah, da s tem preprečijo nevarne situacije in zavajanje potrošnikov.

"Vendar pa naj zaradi protipravne situacije, v kateri se lahko znajde potrošnik v inšpekcijskem postopku, dimnikarji ne odstopajo neurejenih zadev inšpekcijam. Država namreč nestrokovna ravnanja na terenu ne more reševati na način, da dimnikarje sili na lastne stroške prijavljati svoje stranke na inšpekcijo, ki jih potem denarno kaznuje, po drugi strani pa ne uvede strokovnega nadzora nad nestrokovnimi monterji in dimnikarji. Za nepravilna stanja naj najprej odgovarja tisti, ki je nepravilnost povzročil, in ne potrošnik," dodaja Dovrtel.